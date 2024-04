5 motivi per comprare Mazda CX-30 2024

Il marchio nipponico Mazda ha conquistato gli automobilisti con diverse soluzioni nel corso dei propri anni, dalla spider più famosa di sempre (MX-5) fino ad arrivare ai giorni nostri con uno dei SUV/Crossover più facili da identificare in strada come CX-30 (2024).

Seppur rientri, come anticipato, nella categoria dei SUV, questo modello è sostanzialmente una versione rialzata della berlina Mazda3 da cui eredita tantissimi aspetti. CX-30 ha conquistato e continua a riscuotere un certo successo, interesse che abbiamo registrato anche noi in occasione dell’ultima prova dedicata alla versione con propulsore 2.0 mild-hybrid (e-Skyactiv G) da 150 cavalli (aspirato).

Per questo motivo, per aiutare i nostri lettori a prendere una decisione informata, abbiamo individuato cinque fattori che rendono CX-30 una scelta allettante per coloro che cercano un'auto adatta alle loro esigenze. Tuttavia, per un quadro più completo, invitiamo anche a leggere l'articolo che esplora i cinque motivi per cui potresti scegliere di non acquistarla, disponibile al seguente indirizzo.

Comfort

Mazda CX-30 offre un comfort eccezionale sia a guidatore che a passeggeri; le sospensioni ben tarate assorbono efficacemente le irregolarità della strada, offrendo un viaggio tranquillo e rilassante anche su terreni non perfetti. Le sedute sono comode e offrono un supporto adeguato, consentendo lunghi viaggi senza affaticare. Inoltre, i livelli di rumore nell'abitacolo sono ridotti al minimo, creando un ambiente silenzioso e piacevole per i passeggeri. Da non dimenticare, per gli amanti del genere, anche la presenza di solidi tasti fisici per altro per integrati nel disegno della plancia.

Allestimenti e configurazioni

In un’epoca dominata da costruttori sempre più propensi a offrire pochi allestimenti e pacchetti, forse per limitare i ritardi del passato delle consegne, Mazda prevede per il suo crossover ibrido CX-30 fino a quattro allestimenti ben diversificati e tre motorizzazioni con step di potenza incrementali. In aggiunta, il listino offre la possibilità di scegliere la tipologia di cambio (se manuale o automatico) e la trazione (se FWD o AWD). Una scelta ponderata in grado di offrire sostegno a qualsiasi tipo di utente.

Qualità materiali

Mazda CX-30 si distingue per la sua attenzione ai dettagli e l'impiego di materiali di alta qualità all'interno dell'abitacolo. I sedili sono rivestiti con tessuti morbidi e duraturi o pelli di ottima qualità, che conferiscono un tocco di lusso e comfort.

I pannelli delle porte e la plancia sono realizzati con materiali piacevoli al tatto, mentre le finiture cromate sparse nell'abitacolo aggiungono un tocco di eleganza. Inoltre, l'isolamento acustico è ottimizzato per ridurre al minimo il rumore dall'esterno, creando un ambiente tranquillo e confortevole per i passeggeri. In sintesi, l’impressione è quella di viaggiare a bordo di un veicolo di segmento superiore.

ADAS

Mazda CX-30 del 2024 è dotato di un avanzato sistema di assistenza alla guida (ADAS), progettato per migliorare la sicurezza e la tranquillità durante la marcia. Tra questi sistemi ci sono il cruise control adattivo, il sistema di frenata automatica d'emergenza con rilevamento dei pedoni e dei ciclisti. Inoltre, CX-30 è dotato di avvisi di uscita dalla corsia, che avvertono il conducente se il veicolo sta deviando dalla propria corsia senza segnalazione, contribuendo a prevenire incidenti dovuti a distrazioni. Altri ADAS disponibili includono il monitoraggio degli angoli ciechi, il rilevamento della stanchezza del conducente e l'assistenza al parcheggio, tutti progettati per offrire una guida più sicura e confortevole.

Prezzo

Quattro sono gli allestimenti disponibili per questa versione, con prezzi che oscillano tra i 28.000 e i 32.000 euro, tutti con cambio manuale e trazione anteriore. Mazda CX-30 si rivela un'opzione di grande interesse per coloro che cercano un crossover compatto che garantisca consumi contenuti e un elevato comfort a bordo. È da tenere in considerazione la possibilità di optare per la trazione integrale AWD anziché la 2WD, per chi necessita di una maggiore aderenza in condizioni di guida quotidiana. Alcuni allestimenti rientrano nella fascia di emissioni compresa tra i 61 e i 135 g/km di CO2, rendendo l'acquisto ancora più conveniente grazie agli incentivi disponibili.