5 motivi per comprare un’auto diesel

Le auto diesel hanno ancora un certo fascino e che siano di nuova concezione o di vecchio stampo continuano a catturare l’attenzione di molti, per un motivo o per l’altro. Il mercato del nuovo ha ripreso a proporre soluzioni di questo tipo, anche in seguito al dietrofront di alcune case tedesche, mentre l’usato è sempre fiorente e ricco di opzioni.

Può aver senso acquistare un’auto diesel, nuova o usata che sia, nel 2024? Dopo aver analizzato i motivi che non dovrebbero incentivarne un acquisto, di seguito suggeriamo le ragioni che dovrebbero spingervi all’acquisto di un’auto diesel.

Percorrenze elevate

Sebbene il prezzo del carburante abbia raggiunto soglie ormai poco sostenibili, le auto diesel consentono tendenzialmente un consumo contenuto se usate sulle lunghe percorrenze. Il terreno di gioco preferibile delle auto diesel sono le autostrade o comunque quei percorsi che consentono di mantenere una velocità elevata e costante; la città è meno vantaggiosa, ma se avete in mente di prendere un diesel ibrido potreste quasi ricredervi sugli scenari di utilizzo.

In altre parole, il costo chilometrico è ancora spesso vantaggioso e permette di ottenere risultati migliori rispetto, ad esempio, di una elettrica.

Prestazioni costanti

A differenza delle elettriche e delle ibridate, soprattutto le plug-in, le auto diesel soffrono meno i carichi elevati o gli sbalzi termici. Anche se affronterete gli inverni più rigidi o le estati più calde, l'autonomia complessiva della vostra auto rimarra tendenzialmente inalternata (al netto dell'uso del condizionatore); viceversa sulle auto a batteria, le temperature elevate tendono a compromettere l'autonomia e talvolta neanche di poco.

Le auto diesel possono essere classificate come dei veri e propri “muletti” che funzionano sempre bene (a patto che seguano un programma di manutenzione corretto, come per tutte le auto).

Longevità elevata

Con una corretta manutenzione, le auto diesel possono offrire una longevità davvero invidiabile; questo aspetto si traduce in una minor spesa sul lungo periodo, grazie ad una costruzione più solida e ai regimi di rotazione generalmente più limitati di un’auto a benzina.

Non vivete in grandi città

Se vivete lontani dalle grandi città e non avete particolare interesse nell’avvicinarvici, comprare un’auto diesel può non essere limitante in tal senso. Milano, come tante altre metropoli, sta progressivamente limitando la circolazione di auto diesel, anche Euro 5, ma questo problema non sussiste se si abita in città più ridotte o paesi.

Incentivi auto

Anche se può sembrare strano e quasi in controtendenza con le limitazioni relative alle emissioni, molte auto diesel, soprattutto nuove, beneficiano degli incentivi auto e si possono acquistare con un piccolo sconto. Non è così elevato come per le elettriche, ma può comunque fare molto comodo e togliere anche un paio di migliaia di euro. Sebbene al momento l'ecobonus sull'usato sia terminato, fate attenzione anche a questo aspetto: se dovesse tornare potrebbe farvi doppiamente comodo.