Sebbene il Ford Ranger (qui la prova) abbia molte qualità, non è un veicolo adatto a tutti. I pick-up, per loro natura, comportano alcuni compromessi che potrebbero scoraggiare chi cerca un mezzo più tradizionale o versatile in termini di utilizzo quotidiano. Quindi, dopo i 5 motivi per comprare Ford Ranger, ecco i 5 motivi per non comprare Ford Ranger in modo da valutare attentamente se le sue caratteristiche siano realmente in linea con le proprie esigenze.

DIMENSIONI

Un primo aspetto che potrebbe far riflettere è la dimensione. Il Ford Ranger, con le sue proporzioni generose, risulta spesso ingombrante in ambienti urbani. Manovrare in parcheggi stretti, muoversi agilmente nel traffico o attraversare vicoli tipici delle città italiane può diventare una vera sfida. Inoltre, la visibilità posteriore, pur supportata da sensori e telecamere, non compensa completamente le difficoltà causate dalle dimensioni.

CONSUMI

Un altro elemento da considerare è il consumo di carburante. Nonostante i miglioramenti apportati alle motorizzazioni più recenti, il Ford Ranger rimane un veicolo pesante e poco aerodinamico. Questo si traduce in consumi elevati, specialmente in città o durante gli spostamenti a pieno carico. Per chi cerca un mezzo economico nei costi di gestione, potrebbe non essere la scelta ideale.

RIGIDO

Il comfort di guida, seppur buono per un pick-up, potrebbe deludere chi è abituato a vetture tradizionali. La rigidità delle sospensioni, necessaria per garantire capacità di carico e resistenza off-road, si fa sentire sulle strade dissestate, trasmettendo vibrazioni e rendendo la guida meno piacevole. Specie se equipaggiato con gli enormi pneumatici tassellati. Questo aspetto potrebbe penalizzare chi percorre spesso lunghe distanze o utilizza il Ranger prevalentemente su asfalto.

PREZZO

Anche il prezzo rappresenta un possibile deterrente. Il Ford Ranger non è un veicolo economico, soprattutto nelle versioni più accessoriate. Con cifre simili, è possibile optare per SUV di fascia alta o berline dotate di maggiore comfort e prestazioni migliori per l’uso cittadino. Inoltre, i costi di manutenzione e assicurazione sono in linea con quelli di un veicolo commerciale, spesso superiori rispetto a quelli di un’auto tradizionale.

IMMAGINE "IMPEGNATIVA"

Infine, l’immagine del pick-up potrebbe non essere adatta a tutti. Per chi cerca un veicolo elegante e discreto, il Ranger, con il suo design imponente e l’aspetto da “lavoratore instancabile,” potrebbe risultare fuori contesto. Questo potrebbe limitare la sua attrattiva per chi anche dal punto di vista estetico e rappresentativo.