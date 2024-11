Ford Ranger Wildtrak X, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

Che sorpresa il Ford Ranger Wildtrak X! Un fascino incredibile, un fascino da autentico veicolo Made in USA. Nel panorama dei pick-up, il Ranger è una delle proposte più complete del suo segmento. Si distingue per la sua capacità di coniugare robustezza e comfort, offrendo prestazioni eccellenti sia in off-road che nella quotidianità. Questo modello si rivolge a chi cerca un veicolo dall’indole lavorativa senza rinunciare allo stile e alla tecnologia. Ma com’è vivere al volante di un mezzo del genere? Ecco la mia prova.

Cosa mi piace

Nella versione Wildtrak X (la più completa per quanto riguarda le dotazioni per il fuoristrada) si fa subito notare per la sua versatilità. Questo pick-up è capace di affrontare senza esitazioni percorsi difficili grazie al sistema di trazione integrale avanzato - interamente meccanico e fiore all'occhiello di Ford in questo segmento - e alle numerose modalità di guida. Alcune specifiche proprio per l'utilizzo lontano dall'asfalto. Infatti, Non importa se si tratta di un sentiero fangoso o di una strada innevata: la Ranger mantiene sempre un’aderenza impeccabile. Il merito è anche degli enormi pneuamtici tassellati, che si aggrappano quasi letteralmente al fondo e permettono al Ranger di superare qualsiasi insidia. Il design merita, secondo me, una menzione speciale.

Nonostante le sue dimensioni importanti, il Wildtrak X riesce a essere accattivante e mostrare una forte personalità estetica e visiva pur essendo un pick-up. Si nota per strada (difficile non vederlo: è gigantesco) ma senza sprigionare un'immagine troppo cafona o aggressiva. Bellissimo poi il contrasto cromatico tra il nero della carrozzeria e alcuni dettagli arancioni. L'allestimento Wildtrack X ha alcuni dettagli specifici come i paraurti e le finiture grigio opaco, che aiutano a conferirle un aspetto molto contemporaneo. Anche gli interni sono ben progettati, con ampi spazi per passeggeri e carichi. Infine, le capacità di traino e carico sono tra le migliori del segmento, con una capacità di traino fino a 3.500 kg e un ampio cassone adatto a qualsiasi necessità (che può sopportare fino a 400 kg di peso), dal lavoro alle avventure all’aria aperta.

Come si guida

Al volante, il Ranger Wildtrak X offre una sensazione di controllo totale. Il cambio automatico a 10 rapporti è fluido e ben calibrato, garantendo transizioni morbide anche nelle situazioni più impegnative. Su strada, il comfort è sorprendente per un pick-up, con un’ottima gestione delle sospensioni. L'elettronica ormai permette di dissimulare le reali dimensioni e le masse, e il peso dello sterzo è pressoché paragonabile a quello di un qualsiasi altro SUV.

Fuori strada è un'altra storia e il Ranger diventa un vero e proprio fuoriclasse: il Trail Control e il bloccaggio del differenziale posteriore permettono di affrontare senza problemi anche i terreni più impervi. A bordo vi sentirete davvero i "padroni della strada" per via dell'altezza da terra. Vi sentirete invulnerabili e in grado di superare qualunque insidia e difficoltà, comprese le più difficile - ma ormai frequenti - condizioni metereologiche impervie che potrebbero sorprendervi all'improvviso. Insomma, difficile che qualcosa possa fermarvi.

Cosa non mi piace

Le dimensioni, per quanto funzionali, sono un’arma a doppio taglio. Con oltre 5,3 metri di lunghezza, parcheggiare o muoversi in città può diventare un’impresa piuttosto complicata. Anche i consumi sono elevati: il motore 2.0 EcoBlue consuma circa 10-11 litri per 100 km, significa percorrere massimo 10 km/l. Ma dovrete essere molto attenti e molto bravi a dosare il gas. Un valore comunque inevitabile per un veicolo di queste dimensioni e con queste caratteristiche. Parlando del motore, il 2.0 litri da 205 CV offre buone prestazioni, ma si percepisce che un propulsore 3.0 litri V6 - tra l'latro disponibile in gamma - sarebbe più adeguato per un mezzo del genere, soprattutto considerando le aspettative di chi sceglie un pick-up premium. Inoltre, alcune plastiche negli interni, sebbene robuste, non danno la sensazione di alta qualità che ci si aspetterebbe da un veicolo in questa fascia di prezzo.

Chi dovrebbe acquistarla

La gamma del Ford Ranger Wildtrak X comprende diverse varianti per soddisfare esigenze specifiche. La versione testata, con motore 2.0 EcoBlue da 205 CV e cambio automatico, parte da un prezzo di 65.364 euro (IVA inclusa). In alternativa, è disponibile anche con motore V6 3.0 litri, una scelta ideale per chi desidera maggiore potenza e coppia. Questa versione, più prestante, ha un prezzo di partenza superiore, arrivando a circa 72.000 euro. Ogni variante mantiene un’eccellente dotazione di serie, che include tecnologia avanzata, sistemi di assistenza alla guida e dettagli esclusivi per il massimo comfort.

La Ranger Wildtrak X è pensata per chi ha bisogno di un mezzo robusto, capace di affrontare lavori pesanti o lunghe avventure fuori dai sentieri battuti. È una scelta perfetta per professionisti che necessitano di un veicolo affidabile per il traino o il trasporto e per chi cerca un pick-up dal design distintivo e dall’elevata tecnologia.