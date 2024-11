5 motivi per non comprare Kia EV6 GT

La Kia EV6 GT (qui la nostra prova) è un'auto elettrica ad altissime prestazioni che saprà sicuramente gratificare chiunque la guidi. L'esperienza a bordo è, infatti, di altissimo livello e questa è una sorpresa per chiunque consideri ancora Kia un marchio generalista senza troppe pretese. Tuttavia, anche quest'auto dimostra di non essere esenti da difetti e di mostrare il fianco a qualche incertezza. Ecco quindi - dopo i 5 motivi per comprare Kia EV6 GT- i 5 motivi per non comprare una Kia EV6 GT.

Confort sacrificato per la sportività

La Kia EV6 GT punta tutto sulle prestazioni, ma ciò si traduce in compromessi sul confort. L’assetto rigido rende i viaggi su strade dissestate o irregolari poco piacevoli, amplificando ogni buca o asperità dell’asfalto. I cerchi da 21 pollici, pur contribuendo all’estetica aggressiva, peggiorano ulteriormente la situazione. Inoltre, i sedili sportivi a guscio, per quanto accattivanti, sono rigidi e poco adatti ai lunghi viaggi, con uno schienale non proprio accomodante.

Autonomia limitata rispetto alla concorrenza

Nonostante la batteria da 77,4 kWh, l’autonomia reale non soddisfa le aspettative. Con una guida normale, difficilmente si superano i 300 km con una carica completa, mentre con uno stile di guida più sportivo l’autonomia può scendere a circa 250 km. Per un’auto di queste dimensioni e potenza, questo limite potrebbe rappresentare un problema, specialmente per chi ha bisogno di percorrere lunghe distanze senza interruzioni frequenti per la ricarica.

Prezzo elevato per un marchio generalista

Con un costo di partenza di 74.950 euro, la Kia EV6 GT entra in una fascia di mercato esclusiva, dove competono marchi di lusso con una reputazione consolidata. Sebbene la qualità e le prestazioni giustifichino in parte il prezzo, molti potrebbero trovare difficile giustificare una spesa simile per un veicolo Kia, specialmente se non si cerca un’auto da utilizzare quotidianamente.

Poco adatta alla vita quotidiana

Le dimensioni generose (quasi 5 metri di lunghezza) e la maneggevolezza limitata nei contesti urbani rendono la Kia EV6 GT poco pratica per l’uso quotidiano. Inoltre, l’autonomia ridotta e il confort sacrificato limitano la sua versatilità, relegandola a una seconda auto da usare per il puro piacere di guida o per occasioni particolari.

Consumo energetico elevato

La potenza di 585 CV ha un costo in termini di efficienza. La Kia EV6 GT consuma molta energia per mantenere le sue prestazioni elevate, risultando meno competitiva rispetto ad altre auto elettriche sul mercato. Questo aspetto può essere penalizzante per chi cerca un veicolo elettrico capace di bilanciare potenza ed efficienza in modo più armonioso