5 ragioni per comprare Dacia Duster 4x4 (diesel)

Il marchio automobilistico Dacia ha conquistato un considerevole seguito di appassionati in Europa, grazie alla sua proposta di auto semplici e convenienti. Sebbene la Francia sia stata tradizionalmente il suo mercato principale, anche in Italia il marchio ha guadagnato una solida base di fan, trainataminizialmente dalla popolare Sandero e successivamente dal Duster (qui la prova).

Negli ultimi anni, Dacia ha compiuto un notevole sforzo nel rinnovare completamente il Duster, presentando un'opzione che sicuramente merita l'attenzione dei potenziali acquirenti. Per aiutare i nostri lettori a prendere una decisione informata, abbiamo individuato cinque fattori che rendono Duster una scelta allettante per coloro che cercano un'auto adatta alle loro esigenze. Tuttavia, per un quadro più completo, invitiamo anche a leggere l'articolo che esplora i cinque motivi per cui potresti scegliere di non acquistarla, disponibile al seguente indirizzo.

Design

In un'audace rivisitazione che rompe gli schemi dell'automobilismo tradizionale, Duster si presenta con un look che rappresenta un vero e proprio salto generazionale. Pur mantenendo l'inconfondibile stile Dacia, caratterizzato da linee sobrie e razionali, l'auto ora sfoggia una robustezza e una modernità rinnovate.

I fari a LED, sebbene non siano completamente dotati di questa tecnologia e ancora con qualche elemento "vecchio stile", con la loro distintiva forma a Y, rappresentano perfettamente il principio di design a costo contenuto che ha guidato gli ingegneri di Dacia. Un esempio tangibile dell'unione tra estetica e funzionalità è evidente nelle barre portatutto sul tetto, che non solo conferiscono un aspetto fuoristradistico adatto all'off-road, ma migliorano anche le capacità di carico.

Motori (e trazione)

Dacia Duster viene proposta in quattro motorizzazioni che possiamo definire come intelligenti e accuratamente scelte dal marchio. Attualmente la gamma prevede due propulsori benzina, uno diesel e uno bivalente (benzina / GPL) ereditato direttamente da Sandero GPL.

Propulsore Cavalli / kW 1.0 TCe - benzina 90 / 67 1.0 TCe ECO-G - benzina + GPL 82 / 60 (benzina) - 100 / 74 (GPL) 1.3 TCe FAP EDC - benzina 150 / 110 1.5 Blue dCi - diesel (4x2, 4x4 on-demand) 115 / 84

Anche se la scelta di un motore diesel può sembrare anacronistica, offre consumi da record (nell'ordine dei 20-25 km/l), una omologazione Euro 6D-Temp e una buona ripresa costante. Chi abita nelle grandi città, come Milano, dovrebbe poter continuare a viaggiare fino al 2030.

La maggior parte dei motori è abbinato ad un cambio manuale a sei rapporti, solo il 1.3 TCe FAP EDC beneficia anche di una opzione automatica a doppia frizione.

Degna di nota anche la trazione 4x4 on-demand disponibile su alcuni modelli come la versione diesel in prova. La trazione non è di tipo integrale permanente, una scelta azzeccata che permette di mantenere i consumi limitati nel tempo.

Spazio a bordo

Nonostante la lunghezza di circa 4,3 metri, Dacia Duster è un'auto spaziosa sia nell'abitacolo sia nel baule. Ad essere precisi manca, quanto meno nell'allestimento Extreme in prova, la botola per caricare oggetti lunghi nel baule ma rimangono presenti le barre porta tutto sul tetto.

La sezione di guida è ariosa con spazio in ogni direzione, mentre la zona retrostante dedicata ai passeggeri non presenta alcuna criticità nelle dimensioni. Valido anche il baule che però, a seconda della motorizzazione e dell'allestimento, può variare nella sua capacità massima. Nota positiva: è presente, anche se acquistabile opzionalmente, una vera ruota di scorta in un vano dedicato all'interno del baule (sotto al pianale).

Costi di gestione

Dacia Duster 4x4 (diesel) è una vettura dai costi di gestione contenuti, come evidenziato in questo precedente approfondimento. Tra le spese fisse che non necessitano particolari conteggi ricordiamo il bollo (circa 210 euro), la revisione (prezzo calmierato di circa 80 euro) e i tagliandi (da configuratore si aggirano sui 200 euro, a seconda dei km).

L'assicurazione, come per ogni macchina, può variare notevolmente in base ad una serie di elementi e clausole; in ogni caso, visto il costo di partenza dell'auto, il valore assicurato difficilmente sarà molto elevato. Infine i consumi che, anche se dipendono in base all'utilizzo, son sempre parchi e facilmente gestibili.

Prezzo

Con un prezzo che varia da 17.750 euro fino a 25.550 euro (23.250 euro per la versione Extreme in foto), Dacia Duster si propone come una soluzione affidabile e adatta per coloro che cercano una vettura rialzata in grado di affrontare qualsiasi tipo di terreno con sicurezza.

Ricordiamo tuttavia che Dacia Duster, così come lo conosciamo oggi, si appresta a subire dei cambiamenti significativi nei prossimi mesi con il debutto del nuovo modello. Oltre a presentare un design rinnovato, si prevede un lieve aumento dei prezzi e la probabile eliminazione della variante diesel. Coloro che non sono interessati alla nuova versione possono prendere in considerazione sia le disponibilità di veicoli a chilometri zero presso alcuni concessionari, che potrebbero ancora essere presenti, sia il mercato dell'usato, che potrebbe offrire interessanti opportunità.