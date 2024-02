Dacia Duster (diesel) 4x4, quanto costa mantenerla e le spese da affrontare

La Dacia Duster è uno dei SUV più acquistati in Italia e questo aspetto non sorprende: è spazioso, adatto a praticamente qualsiasi terreno, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e, soprattutto, motorizzazioni con consumi parchi. Disponibile in diversi allestimenti, tra cui quello Extreme, è acquistabile in quattro motorizzazioni:

Propulsore Cavalli / kW 1.0 TCe - benzina 90 / 67 1.0 TCe ECO-G - benzina + GPL 82 / 60 (benzina) - 100 / 74 (GPL) 1.3 TCe FAP EDC - benzina 150 / 110 1.5 Blue dCi - diesel (4x2, 4x4 on-demand) 115 / 84

Immaginiamo di aver acquistato una Dacia Duster nella configurazione Extreme, equipaggiata con il motore 1.5 Blue dCi 115 cv 4x2 diesel (un'opzione intelligente per risparmiare carburante). Il prezzo di acquisto è stato di 22.550 € oppure di 19.500 € se abbiamo preferito un allestimento più semplice come l’Essential. Quali sono le spese da considerare e quanto costa mantenerla se si percorrono 10.000 km in un anno?

Bollo

Il bollo è una tassa annuale di possesso calcolata in base alla potenza del motore del veicolo e all'anno di produzione. Nel caso della Dacia Duster con motore 1.5 Blue dCi diesel, il calcolo è abbastanza semplice. Con una potenza del motore di 84 kW e un costo del bollo di 2,58 € per kW, il costo annuale del bollo da corrispondere è di circa 216 €.

Tuttavia, se avete acquistato il modello a GPL, potreste beneficiare di importanti riduzioni fiscali a livello regionale, così come avviene per la Dacia Sandero GPL. Queste riduzioni possono variare da regione a regione e possono essere significative nel contenere i costi annuali del bollo.

Assicurazione

Per quanto riguarda l'assicurazione, è importante considerare che numerosi fattori incidono sul costo, come la regione di residenza, il tipo di veicolo, il profilo dell'assicurato e le opzioni di copertura scelte. Tuttavia, grazie agli strumenti online, è possibile ottenere una stima generale basata su un preventivo per una Dacia Duster 4x4 in allestimento Extreme con motore 1.5 Blue dCi diesel e 10.000 km annui percorsi, con ricovero notturno in Lombardia.

I preventivi per la copertura RCA (Responsabilità Civile Auto) partono da poco meno di 500 € all'anno, ma possono superare facilmente i 1.500 € includendo opzioni aggiuntive come la copertura Kasko totale, furto e incendio, e infortuni conducente.

Pertanto, il costo annuale dell'assicurazione potrebbe variare notevolmente a seconda delle specifiche esigenze e delle opzioni aggiuntive selezionate. È sempre consigliabile confrontare diversi preventivi e valutare attentamente le opzioni disponibili per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.

Revisione

Per quanto riguarda la revisione, è importante considerare che si tratta di un costo fisso che non si ripete annualmente, ma può essere distribuito su più anni per avere una stima più precisa dei costi annuali. La prima revisione deve essere effettuata dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. Il costo è regolamentato e si aggira intorno agli 80 euro, più precisamente 79,02 € se viene eseguita presso un centro autorizzato.

A differenza dei veicoli a GPL, come Dacia Sandero, sul diesel non c’è nessuna revisione accessoria ma funziona come sulle versioni a benzina.

Manutenzione - tagliandi

Il costo del tagliando di Dacia Duster 4x4 con motorizzazione 1.5 Blue dCi diesel non si allontana da quello di una normale auto endotermica. Dacia suggerisce due pacchetti, Classic e All-Inclusive, che differiscono dalla tipologia di interventi effettuati; il primo, con un costo di circa 60 euro, interviene esclusivamente sul filtro abitacolo (+ manodopera), mentre il secondo, più corposo, interviene anche sul filtro dell’olio e olio motore con un prezzo totale di poco meno di 300 euro. In aggiunta è disponibile il pacchetto Comfort che non è altro che una differenza dei primi due, sia in termini di prezzo che di interventi.

Tra gli interventi da fare, prima o poi, durante l’utilizzo di Duster è bene valutare: freni anteriori (dischi e pastiglie, 400 euro), ricarica aria condizionata (gas R1234YF, 140 euro) e distribuzione (cinghia di distribuzione e tendicinghia, cinghia accessori originali, 440 euro).

Pneumatici

Una volta consumato il battistrada degli pneumatici originali forniti di serie sulla Dacia Duster 4x4, il costo per sostituirli dipenderà dalla marca e dal modello delle gomme scelte, oltre al costo del montaggio. Se si opta per marchi rinomati nel mondo degli pneumatici come Bridgestone, Dunlop o Michelin, il prezzo può variare tra i 140 e i 160 € per gomma. Considerando che la vettura monta cerchi da 17 pollici e gomme 215/60, il costo complessivo per un set di quattro gomme potrebbe quindi essere intorno ai 600 €, a cui andrebbe aggiunto il costo per il montaggio.

Se si vive in un'area con un clima rigido o frequenti nevicate e si desidera utilizzare un secondo set di gomme invernali, il costo potrebbe essere leggermente inferiore. Ad esempio, un set di pneumatici invernali Michelin Alpin 6 nella misura 215/60 R17 potrebbe costare circa 490 € per il set di quattro gomme, a cui andrebbe aggiunto il costo del montaggio. Queste misure valgono per l'allestimento Extreme o per quelli più in alto nella gamma; se si è acquistata la versione Essential, i pneumatici in uso sono 215/65 R16 con un costo leggermente inferiore.

È importante tenere presente che il costo delle gomme non è un costo annuale fisso, ma dipende dalla quantità di chilometri percorsi e dall'usura degli pneumatici. Questo costo potrebbe quindi essere spalmato su un periodo di tempo variabile, che va da sei mesi a quattro anni, a seconda dell'utilizzo del veicolo. Inoltre, è sempre consigliabile avere nel bagagliaio un set di set di catene o calze da neve nel caso in cui le gomme invernali non siano necessarie.

Carburante

Dacia Duster 4x4 con motore diesel, come evidenziato nella prova, ha consumi mediamente limitati e con un pieno, di 50 litri, non è impossibile percorrere anche 900 chilometri. In ambio extra urbano sono riuscito a sfiorare i 25 km/l, valore che in città e in autostrada si riduce intorno ai 15-16 km/l. Quanto si spende per fare 10.000 chilometri percorsi al 60% in extra urbano e al 40% in città e in autostrada?

Per calcolare il costo totale del carburante per percorrere 10.000 km, possiamo suddividere il totale dei chilometri percorsi tra extraurbano e urbano/autostrada e poi calcolare il consumo di carburante per ciascuna categoria di guida.

Percentuale di chilometri:

Extraurbano: 60%

Città/autostrada: 40%

Ora calcoliamo quanti chilometri verranno percorsi in ciascuna categoria:

Extraurbano: 10.000 km * 60% = 6.000 km

Città/autostrada: 10.000 km * 40% = 4.000 km

Ora calcoliamo il consumo di carburante per ciascuna categoria:

Extraurbano: 6.000 km / 25 km/l = 240 litri 240 litri * 1,9 €/litro = 456 €

Città/autostrada: 4.000 km / 15 km/l = 266,67 litri 266,67 litri * 1,9 €/litro = 506,67 €



Costo totale = 456 € (extraurbano) + 506,67 € (città/autostrada) = circa 960 € (al costo del diesel attuale).

In aggiunta al prezzo del diesel, è bene ricordare la presenza dell’AdBlue che va rabboccata circa ogni 15.000 o 20.000 km. Il costo dell’AdBlue si aggira intorno ai 70 centesimi di euro al litro presso le pompe di carburante e sono necessari poco meno di 15 litri (0,70 * 15 = circa 10 euro).

Costi totali