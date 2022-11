Del progetto 777 hypercar sappiamo ancora molto poco, quasi nulla in realtà: nato dagli ingegneri di Dallara su volontà di Andrea Levy, 777 hypercar potrebbe diventare l’auto più esclusiva di sempre vista la tiratura estremamente limitata e il prezzo da capogiro – si parla di soltanto 7 esemplari prodotti, da vendere al prezzo di 7 milioni di euro ciascuno.

L’idea di 777 hypercar, come anticipato, è nata dalla mente di Andrea Levy, imprenditore e collezionista impegnato nel mondo automobilistico, nonché presidente del Milano Monza Motor Show – che a partire dal prossimo anno sarà quasi interamente organizzato presso l’Autodromo Nazionale di Monza.

Non è un caso, quindi, che le auto siano progettate per non abbandonare mai l’autodromo: i pochi fortunati che avranno modo di acquistarne una dovranno rassegnarsi all’idea di lasciare l’auto a Monza, con la possibilità di utilizzarle il pista su richiesta, mentre al momento non sembra previsto che l’auto venga utilizzata su strada – insomma, 7 milioni di euro per un’auto solo pista potrebbero scoraggiare anche i piloti più ricchi, ma senza dubbio questi 7 esemplari troveranno molto presto una casa.

Come anticipato, l’auto è stata progettata da Dallara, azienda italiana fondata nel 1972 a Varano de’ Melegari e guidata ancora oggi dal suo fondatore, Gian Paolo Dallara: da 50 anni Dallara è specializzata nella progettazione e realizzazione di auto da corsa, e non abbiamo dubbi sul fatto che la 777 hypercar sarà un’auto incredibilmente avveniristica nelle soluzioni di ingegneria adottate.

Per noi comuni mortali resta la curiosità di scoprire nel dettaglio il progetto di questa hypercar italiana: la presentazione ufficiale è prevista per il 22 novembre prossimo alle ore 11, con una conferenza stampa dedicata che si svolgerà, ovviamente, presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Oltre alla conferenza, in contemporanea sul sito ufficiale della compagnia, 777hypercar.com, sarà pubblicato tutto il materiale informativo relativo al progetto.