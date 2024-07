Kia sfida Volkswagen con nuova berlina sportiva, è la prossima Ceed?

Kia si prepara a sfidare la Volkswagen Golf con una nuova hatchback a benzina dal design accattivante, destinata ai mercati globali. Sebbene non ci siano piani immediati, un eventuale lancio europeo potrebbe essere all'orizzonte.

La nuova Kia K4 sarà offerta in Nord America, Asia e Medio Oriente sia come sportback in stile Skoda Octavia che come tradizionale cinque porte. Kia propone due opzioni di motore a benzina: un 2.0 litri aspirato da 147 CV o un 1.6 litri turbo da 190 CV.

La versione hatchback a cinque porte è stata avvistata durante i test vicino al centro ingegneristico Kia di Rüsselsheim, in Germania. Nonostante un portavoce di Kia UK abbia dichiarato ad Autocar che non ci sono attualmente piani per la vendita in Europa, ci sono segnali che indicano la sua potenziale viabilità in questo mercato.

Confronto con i concorrenti

La Ceed, posizionata in modo simile, continua a vendere bene in Europa nonostante sia stata lanciata nel 2018. Le vendite combinate della hatchback, della Xceed rialzata e della Proceed hanno raggiunto quest'anno 60.478 unità, secondo i dati di Jato Dynamics.

Questi numeri la pongono alla pari con alcuni dei suoi principali rivali, tra cui la Ford Focus (47.582 vendite), la Peugeot 308 (51.656) e la Toyota Corolla (70.701).

Prospettive future

Considerando un tipico ciclo di prodotto di otto anni, la Ceed dovrebbe essere sostituita intorno al 2026. Tuttavia, Kia non ha ancora annunciato piani per una nuova generazione, il che suggerisce che potrebbe cercare altri modelli nel suo portafoglio per colmare quel vuoto.

La nuova EV3 è di fatto un successore elettrico della Ceed, con proporzioni simili e una carrozzeria a cinque porte. Tuttavia, data la crescita delle vendite di veicoli elettrici in Europa inferiore alle aspettative, è possibile che Kia possa aver bisogno di un modello a combustione per colmare il vuoto lasciato dalla Ceed fino a quando la domanda di EV non raggiungerà le previsioni precedenti.