A35 Brebemi, al via il nuovo progetto di ricarica a induzione per veicoli elettrici

La A35 Brebemi sta avviando un nuovo ed importante progetto di elettrificazione che punta ad una avanzata tecnologia che guarda alla transizione energetica. Il settore dei trasporti, per evitare un’ulteriore crescita delle emissioni di CO2, necessita di interventi strutturali a breve termine per rispettare i target dell’accordo di Parigi e far si che la diffusione di nuovi veicoli a propulsione elettrica possa gradualmente aumentare. Al proposito, non sembrano dunque mancare investimenti per la conversione green delle autostrade italiane.

Il nuovo progetto che vede protagonista la A35 Brebemi punta inevitabilmente ad accelerare il percorso verso la sostenibilità ambientale. Non a caso, l’autostrada che collega Brescia, Bergamo e Milano sarà al centro di un innovativo progetto dedicato alla ricarica a induzione per i veicoli elettrici. L’iniziativa, denominata Arena del Futuro, vedrà la partecipazione e il coinvolgimento di differenti realtà internazionale, case automobilistiche, università, così come importanti società del mondo elettrico e delle telecomunicazioni.

Un grande lavoro di squadra che porterà alla realizzazione di un’infrastruttura di ricarica induttiva e dinamica senza contatto, che possa dunque permettere di testare e valutare attentamente sia l’efficacia che l’efficienza di tale tecnologia applicata alle diverse categorie di veicoli elettrici, a partire dalle auto per finire a veicoli commerciali e autobus. L’obiettivo principale sarà pertanto quello verificare eventuali criticità legate alle tecnologie di ricarica wireless dei veicoli in marcia, che potrebbero in futuro offrire grandi vantaggi in alternativa alle comuni colonnine di ricarica.

La cosiddetta Arena del Futuro sarà allestita in un’area privata dell’autostrada A35, nelle vicinanze dell’uscita Chiari Ovest, dove il sistema sarà alimentato con una potenza elettrica di 1 Megawatt. Nel dettaglio, ad essere interessato sarà un anello di asfalto della lunghezza di circa 1.050 metri, realizzato con un’apposita pavimentazione stradale resistente all’usura e ad alta carica induttiva. A caratterizzare l’aria sarà la presenza della tecnologia Dynamic Wireless Power Transfer, naturalmente compatibile con differenti veicoli, e che permetterà di ricaricarne la batteria sia in ambiente statico sia dinamico. Al fine di rispettare elevati standard di sicurezza, il progetto sfrutterà inoltre anche connessioni 5G.