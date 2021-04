Accessori lavaggio auto | I migliori del 2021

Se mantenere l’auto pulita e in ordine è tra le vostre prerogative ma preferite farlo autonomamente senza recarvi presso un autolavaggio, sarà sicuramente utile seguire alcuni piccoli accorgimenti per ottenere un risultato perfetto con una carrozzeria lucida. Utilizzare appositi prodotti pensati per la pulizia delle vetture, congiuntamente ad alcuni attrezzi, non potrà che facilitare il lavoro soprattutto in caso di sporco eccessivo. Il mercato offre infatti svariati strumenti molto utili per ottenere un risultato perfetto nel lucidare la carrozzeria, in grado di garantire un risultato più uniforme su tutta l’auto. Vi è mai capitato di pulire la vostra auto e rimanere delusi dal risultato finale ottenuto?

Quando si tiene alla propria auto ci si preoccupa inevitabilmente di mantenerla in ottime condizioni e di pulirla regolarmente così da esaltare l’effetto naturale della carrozzeria, la lucentezza dei vetri e delle rifiniture. Questa guida nasce dunque con l’intento di aiutarvi a scegliere i migliori prodotti disponibili sul mercato così da ottenere risultati soddisfacenti sia dell’abitacolo che della carrozzeria. Per questa guida, vista la vastità di prodotti attualmente disponibili online e nei negozi fisici, abbiamo deciso di prendere in considerazione alcuni prodotti presenti su Amazon tenendo conto anche dei prezzi vantaggiosi offerti dall’ecommerce statunitense.

Migliori accessori per il lavaggio dell’auto

Idropulitrice Kärcher K2 Premium

Eliminare i residui di sporco, ma soprattutto di fango, dalla propria auto è sicuramente difficile da fare soprattutto se non si possiede un apposito accessorio. L’idropulitrice Kärcher K2 Premium “Full Control Home” è un’idropulitrice a freddo, con 4m di tubo, dotata di pistola alta pressione e ugello mangia sporco pensato appositamente per rimuovere i residui più ostinati. Non a caso, le idropulitrici a freddo sono pensate per rimuovono anche lo sporco incrostato e per le ampie superfici. L’implementazione del serbatoio detergente può inevitabilmente essere utile e pratico per una pulizia ancora più profonda. L’articolo è disponibile su Amazon a poco meno di 180 euro e beneficia del servizio di garanzia di due anni.

Kit cerchi Mafra

Per rimuovere a fondo i residui di sporco che tendono a penetrare nella vernice dei cerchi, bisogna sicuramente sottoporre l’auto ad uno specifico trattamento. Il Kit Cerchi creato da Mafra include un prodotto efficace ma privo di acidi, ideale per sciogliere e rimuovere polvere e residui da qualsiasi tipo di cerchio in acciaio, lega leggera e su cerchi cromati ed una spazzola con setole resistenti, in grado di pulire i cerchi senza graffiare la superficie. Il kit è disponibile su Amazon a circa 12 euro con spedizione gratuita per i clienti Prime.

Trattamento tessuti Mafra

Utilizzare prodotti performanti per la pulizia degli interni dell’auto e delle tappezzerie è sicuramente fondamentale soprattutto nel fai da te. Il trattamento tessuti Mafra (3in1) è ideale per eliminare ogni tipo di macchia da sedili, moquette, tappetini e cielo dell’auto. Grazie a questo trattamento acquistabile a circa 9 euro sarà semplice detergere, rinnovare e ravvivare gli interni della vostra auto.

Trattamento plastiche 3in1 Mafra

Grazie al trattamento plastiche 3in1 Mafra la pulizia degli interni dell’auto può essere ancora più soddisfacente. Un prodotto ideale per idratare e proteggere le plastiche presenti nell’auto, come cruscotto e guarnizioni. Il Trattamento Plastiche 3in1 è di facile applicazione e lascia le superfici perfettamente lisce, rivestendole con una barriera antistatica e anti UVA. Se siete interessati, il prodotto è disponibile a poco più di 9 euro con abbonamento Prime.

Detergente vetri Mafra

Pulire i vetri della vostra auto senza lasciare fastidiosissimi aloni vi sembra impossibile? Pulire e sgrassare i vetri dell’auto sarà invece più semplice grazie al detergente vetri Mafra. La sua speciale formula, priva di ammoniaca, non lascia infatti aloni che potrebbero ridurre la visibilità alla guida. Il detergente per vetri è disponibile su Amazon ad un costo di circa 8 euro.

Spazzola parabrezza

Un’adeguata pulizia del parabrezza è fondamentale per garantire la sicurezza alla guida. Rimuovere sia all’interno che all’esterno impronte, polvere e macchie è sicuramente utile per eliminare un maggiore riflesso delle luci. Utilizzare dunque appositi detergenti accompagnati da morbide spugne può aiutare a risolvere in modo semplice questo problema. La confezione della spazzola per parabrezza è dotata di un panno realizzato in microfibra, con 2 pezzi sostituibili inclusi e un piccolo contenitore che può essere riempito con acqua e detergente. Grazie alla lunghezza del manico la spazzola si adatta perfettamente a tutte le esigenze arrivando fino alla base del cristallo, molto difficile da raggiungere. Il set è disponibile al costo di circa 11 euro con spedizione gratuita.

Shampoo & Cera Mafra

L’innovativa soluzione realizzata da Mafra lava e deterge a fondo tutte le parti della carrozzeria assicurando la giusta pulizia in pochi passaggi. Tuttavia, il particolare effetto anti alone lo rende il prodotto ideale anche per auto nere o di colore scuro. Lo shampoo è privo di fosfati e un flacone garantisce fino a 25 lavaggi. Prima dell’utilizzo dello Shampoo & Cera Mafra si consiglia di eliminare lo sporco presente in superficie con un getto d’acqua e procedere versando una parte di prodotto in un secchio d’acqua, passando al lavaggio della vettura usando una spugna o un guanto. Il Carwash è disponibile su Amazon ad un prezzo di circa 8 euro e spedizione gratuita.

Panni in microfibra

I panni in microfibra EASY EAGLE non possono mancare tra i prodotti da possedere per un lavaggio dell’auto in completa autonomia. La sua composizione, morbida ed assorbente, permette infatti un utilizzo sia per asciugatura, lucidatura che per la spolveratura della vettura. Il panno, realizzato in fibra di poliestere ultra-sottile, non lascia graffi o fastidiosa lanugine su auto, vernici e vetri. Con dimensioni di 38 cm×44 cm, il set da tre panni è disponibile su Amazon a 20,99 euro per clienti Prime.

Guanto Professionale in Microfibra

Vi piacerebbe rimuovere ogni residuo di acqua dalla vostra auto in poche mosse? Il guanto professionale in microfibra rimuove ogni tipo di sporco in poche passate e senza graffiare. Il suo formato 30×20 cm permette di pulire ampie superfici in poche passate e rimuovere ogni residuo d’acqua dal veicolo senza lasciare aloni. Non a caso, il guanto in microfibra Mafra double face è creato per chi vuole ottenere i massimi risultati durante la fase di lavaggio della propria auto senza rischiare di graffiare la carrozzeria. Il prodotto è disponibile su Amazon a poco meno di 9 euro.

Set di pennelli per auto

Per una completa pulizia dell’auto non può mancare un apposito set di pennelli per rimuovere anche lo sporco degli spazi più stretti senza graffiare le superfici. Abbiamo dunque pensato di proporvi questo set adatto per pulire sia l’interno dell’auto che l’esterno. Le setole, in pelo di cinghiale e fibra sintetica sono morbide, ma resistenti e flessibili, permettendo di rimuovere residui di sporco anche da ruote, cerchi e vano motore. Grazie alle 5 dimensioni dei pennelli sarà possibile rimuovere facilmente la polvere dai piccoli angoli della vettura. Il set da 5 pezzi è disponibile per l’acquisto a soli 9,99 euro.

Migliori accessori per lavaggio auto: come scegliere quelli più adatti?

Ciascun componente dell’auto, in base al materiale e alla tipologia di sporco, richiede l’utilizzo di determinati prodotti. Inevitabilmente, per un lavaggio auto professionale, anche se effettuato in completa autonomia senza recarvi presso un impianto specializzato, è bene scegliere i migliori prodotti auto adatti per pulire, trattare tanto da ottenere un risultato ottimale. Per la creazione di questa piccola guida abbiamo deciso di scegliere prodotti fondamentali per rendere la vostra auto come nuova. Chiaramente, la qualità finale del lavaggio dipenderà dai prodotti che selezionate per le varie fasi di pulizia.

Per un risultato impeccabile è fondamentale utilizzare prodotti specifici e professionali sia per gli interni dell’auto che per le superfici esterne. Per Scegliere accessori adeguati si devono sempre tenere in considerazione le varie fasi del processo di pulizia con linee di prodotti dedicate al trattamento di esterni e carrozzeria e prodotti per la pulizia degli interni. A tal proposito sarà indispensabile selezionare detergenti di alta qualità con formule innovative, con cera d’api e prive di agenti chimici ed ammoniaca, e alcune attrezzature utili per pulizie più profonde.