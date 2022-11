Ormai ci siamo, la prima Abarth elettrica si avvicina al suo debutto, fissato per il prossimo 22 novembre, ma oggi abbiamo già la prima immagine che ci racconta l’estetica dell’auto, che non sembra essere cambiata molto rispetto al modello base; la foto è stata scattata durante uno shooting fotografico avvenuto a Torino un paio di giorni fa – dato che le foto sono state scattate in pubblico, era solo questione di tempo prima che un passante si interessasse all’auto e la immortalasse.

La foto con inquadratura a 3/4 dell’auto ci mostra intanto una bella colorazione Acid Yellow, oltre a una serie di ritocchi estetici che donano a questa 500e un look più sportivo e arrogante rispetto al modello base prodotto da Fiat: possiamo notare innanzitutto l’inserto bianco nella parte bassa del paraurti anteriore, che immaginiamo si ripeta simile anche nella parte posteriore, oltre a dei bei cerchi in lega dall’aria tutt’altro che aerodinamica e infine, lungo la fiancata, la scritta Abarth “nascosta” in una banda orizzontale che sembra quasi voler simulare un’illusione ottica.

Il marchio Abarth compare a caratteri importanti non solo sulla fiancata, ma anche sul muso dell’auto e presumiamo anche nel retro, mentre non abbiamo ancora nessuna particolare informazione sulle specifiche tecniche dell’auto: senza dubbio ci sarà un aumento di potenza rispetto ai 118 cavalli che offre Fiat sul modello più potente, si vocifera che il dato potrebbe toccare i 200 cavalli il che renderebbe questa 500e la Abarth stradale di serie più potente di sempre, dopo i 195 cavalli raggiunti con la 695 biposto.

Quello che invece sicuramente non cambierà sarà il pacco batteria, già da tempo è stato confermato che l’auto manterrà la batteria da 42 kWh della Fiat 500e, informazione che però fa sorgere un dubbio quasi scontato: in che modo l’aumento di potenza ricadrà sull’autonomia dell’auto? Sul ciclo WLTP la 500e con batteria da 42 kWh ha un’autonomia di 320 km, ma con quasi il doppio della potenza questo dato potrebbe calare drasticamente. Ne sapremo di più il prossimo 22 novembre.