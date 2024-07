Addio a Ignis e Jimny, Suzuki modifica la gamma per le troppe emissioni

Suzuki ha annunciato dei significativi cambiamenti nella sua lineup di veicoli per il mercato europeo entro il 2025. Come parte di un ampio sforzo per ridurre le emissioni di CO2, la compagnia giapponese ha deciso di rimuovere alcuni modelli. Fra questi troviamo la Ignis, la compatta molto popolare in Italia e la Swace, quest'ultima una wagon strettamente imparentata con la Toyota Corolla. Inoltre, vedremo l'uscita di scena della Jimny, la piccola fuoristrada. Un altro sviluppo riguarda la decisione di non procedere con una versione sportiva della utilitaria Swift, nonostante il recente rinnovamento.

Il motivo dietro questi cambiamenti è correlato alledei gas nocivi in Europa. Dal 2025, ogni costruttore dovrà rispettare undi 93,6 grammi di CO2 per chilometro, rispetto ai 95 g/km del 2024. La mancata conformità potrebbe comportare

Nonostante il ridimensionamento della gamma, Suzuki non lascerà i suoi clienti a corto di opzioni. Il costruttore continuerà a offrire la Swift, al fianco delle crossover compatti S-Cross e Vitara, il modello di maggior successo dell'azienda, così come la SUV di medio-grande taglio, Across.

Il 2025 vedrà anche l'introduzione della prima auto elettrica di Suzuki per il mercato europeo, basata sulla concept eVX. Questo veicolo, un SUV compatto di circa 4300 mm, promette di essere un'aggiunta eccezionalmente attesa alla linea della Suzuki. Al momento non ci sono molti dettagli in merito, anche se è lecito immaginare che offrirà una valida alternativa a coloro che necessitano un'auto spaziosa ma al tempo stesso compatta, senza eccedere particolarmente nelle dimensioni.