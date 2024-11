Addio al giaguaro di Jaguar, il logo cambia per sempre

Jaguar sta per rivoluzionare la propria identità di marca a partire dal 2026, introducendo nuove auto con design completamente rinnovato e prestazioni all'avanguardia, nonché un cambiamento radicale nel logo con il sostituto della tradizionale figura del giaguaro.

Questo importante aggiornamento del marchio, confermato da un recente annuncio ufficiale, riguarda non solo l'estetica dei nuovi modelli, che saranno esclusivamente elettrici, ma anche la rappresentazione simbolica della marca. Il nuovo logo è caratterizzato da due lettere "j" contrapposte, rievocando un senso di lusso estremo, mira a posizionare Jaguar al vertice delle auto di lusso. La figura storica del giaguaro non scomparirà del tutto, ma verrà reinterpretata in una versione più moderna e meno visibile, integrata in una trama a righe orizzontali sullo sfondo.

Il prossimo 2 dicembre, durante la Miami Art Week, Jaguar svelerà la sua prima concept car che incapsulerà i nuovi principi di design e filosofia del marchio. Le anticipazioni suggeriscono che il prototipo avrà proporzioni e caratteristiche particolarmente innovative. Infatti, il nuovo corso di Jaguar enfatizza un approccio "copy nothing", eredità reinterpretata del motto del fondatore William Lyons, che sottolinea un desiderio di originalità e unica espressività nel settore automobilistico.

La trasformazione di Jaguar non si limita solo all'aspetto tecnico o estetico delle singole auto, ma rappresenta una rinnovata visione strategica di cosa significhi il lusso nell'era della mobilità sostenibile.