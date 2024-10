Jaguar è fuori dal mercato auto, tornerà a vendere nel 2026

La produzione del SUV Jaguar F-Pace è terminata, segnando la fine della vendita di nuove auto del marchio fino all'arrivo del primo modello di nuova generazione nel 2026. Questa mossa segue la dismissione dei modelli XE, XF, F-Type, E-Pace e I-Pace avvenuta l'estate scorsa.

La decisione precede la grande reinvenzione del marchio Jaguar prevista per quest'anno, che dovrebbe presentare una GT elettrica a quattro posti da 600 CV, simile alla Porsche Taycan. Seguiranno un SUV di lusso in stile Bentley Bentayga nel 2026 e una grande berlina di lusso. Tutti e tre i modelli saranno basati su una nuova piattaforma dedicata chiamata JEA.

Jaguar si sta preparando per una completa reinvenzione del marchio.

Prima del lancio di questi nuovi veicoli, Jaguar attraverserà un "periodo di reset", come dichiarato dal direttore marketing Rawdon Glover ad Autocar. JLR, la società madre di Jaguar, ha confermato in una nota: "da novembre 2024, le vendite di nuove Jaguar cesseranno in vista della presentazione del nuovo marchio prevista per quest'anno e del lancio del prodotto nel 2026".

L'F-Pace è stato il modello Jaguar più venduto lo scorso anno, con 21.943 unità, superando le vendite combinate del resto della gamma a sei modelli e ottenendo più del doppio delle vendite del secondo classificato I-Pace (7000 unità).

Adrian Mardell, CEO di JLR, ha spiegato la decisione di eliminare l'attuale gamma Jaguar: "nessuno di quei veicoli ci ha fatto guadagnare denaro, quindi li stiamo sostituendo con nuovi veicoli su architetture di nuova progettazione". La scelta è stata facilitata dal fatto che le vendite di JLR sono dominate dai modelli Range Rover, Range Rover Sport e Land Rover Defender, che rappresentano più della metà del totale.