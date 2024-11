[VIDEO] Toyota ha costruito un aerotaxi a guida autonoma, e funziona

Il primo volo in Giappone del taxi aereo a decollo verticale di Joby Aviation si è svolto con successo presso il Toyota Technical Center di Higashi-Fuji. L'aerotaxi, sviluppato dalla compagnia statunitense sostenuta da Toyota Motor Corporation, si è alzato in volo senza equipaggio, controllato da remoto, di fronte ai vertici delle due aziende.

Questo evento segna un importante passo avanti nello sviluppo della futura mobilità aerea urbana, dimostrando i progressi compiuti nella collaborazione tra Joby Aviation e Toyota. Il volo in Giappone arriva dopo il primo test con pilota a bordo effettuato a New York nell'ottobre 2023.

La partnership tra le due aziende si è rafforzata notevolmente negli ultimi anni. Toyota ha recentemente fornito un ulteriore finanziamento di 500 milioni di dollari a Joby Aviation, portando l'investimento totale a livelli significativi. Questa iniezione di capitale permetterà all'azienda di accelerare lo sviluppo e la certificazione del velivolo.

La dimostrazione di volo ha visto la partecipazione di importanti stakeholder e rappresentanti dell'Ufficio per l'aviazione civile del Giappone, sottolineando l'interesse istituzionale per questa tecnologia innovativa.

Joby Aviation punta a iniziare la commercializzazione dei suoi aerotaxi entro il 2025. La collaborazione tra Joby Aviation e Toyota si basa su una visione condivisa del futuro della mobilità, con l'obiettivo di affrontare le sfide dei trasporti urbani attraverso soluzioni sostenibili e innovative. Il successo di questo volo dimostrativo in Giappone rappresenta un importante passo avanti verso la realizzazione di questa visione.

L'innovazione nel campo dei taxi aerei rappresenta una rivoluzione nella mobilità urbana, promettendo di trasformare il modo in cui ci muoviamo nelle città del futuro.

Un aspetto affascinante di questa tecnologia è il suo potenziale impatto ambientale. Gli eVTOL sono progettati per essere completamente elettrici, offrendo una soluzione di trasporto a zero emissioni. Questo li rende particolarmente attraenti in un'epoca in cui la sostenibilità è al centro dell'attenzione globale.

Il Giappone, noto per la sua avanzata rete di trasporti pubblici, sta dimostrando un forte interesse per questa tecnologia. Il paese vede nei taxi aerei una possibile soluzione per decongestionare le aree urbane densamente popolate e migliorare la connettività con le zone rurali più remote.

Un dettaglio interessante riguarda la collaborazione tra aziende automobilistiche e startup aeronautiche, come nel caso di Toyota e Joby Aviation. Questa sinergia dimostra come l'innovazione nel settore dei trasporti stia superando i confini tradizionali, portando a soluzioni ibride che combinano competenze diverse.