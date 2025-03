Alfa Romeo Junior Q4: la trazione integrale è la svolta?

Alfa Romeo amplia la sua offerta con l'introduzione della Junior Ibrida Q4, completando una gamma che si propone come la più completa del segmento. Questo nuovo modello rappresenta un'evoluzione significativa della tecnologia Q4, diventata ormai un elemento caratterizzante dell'intera offerta del marchio. Con un lancio commerciale che ha già raggiunto 38 paesi e registrato oltre 27.000 ordini a livello globale, di cui un considerevole 19% in versione elettrica, la Junior si afferma come un prodotto di successo che ora si arricchisce con questa variante a trazione integrale.

Tecnologia e motorizzazione

La Junior Ibrida Q4 si distingue per un sistema propulsivo che combina un motore turbo da 1,2 litri da 136 CV con due motori elettrici da 21 kW, per una potenza combinata di 145 CV. La configurazione prevede un motore elettrico sull'asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, e un secondo motore montato sull'asse posteriore. Questa disposizione assicura una distribuzione ottimale della coppia senza necessità di un collegamento fisico tra i due assi, garantendo una trazione eccellente in tutte le condizioni di guida.

Un punto di forza decisivo è rappresentato dalla Power Looping Technology, che assicura la trazione integrale anche in assenza di carica della batteria, elemento fondamentale per un marchio premium come Alfa Romeo che fa della trazione integrale un elemento distintivo.

Guidabilità e comfort

Durante la nostra prova, la Junior Ibrida Q4 ha dimostrato una guidabilità eccellente in diverse condizioni. La trazione integrale si è rivelata particolarmente efficace in fuoristrada, confermando la versatilità di questo modello. Il selettore DNA permette di adattare le prestazioni del veicolo alle diverse esigenze: la modalità "Dynamic" offre un'esperienza di guida sportiva, mentre la "Natural" è ideale per l'uso quotidiano. La modalità "Q4" si è dimostrata efficace nelle condizioni di bassa aderenza, garantendo sempre la massima sicurezza e controllo.

Una novità importante per questa piattaforma è l'introduzione delle sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, sviluppate specificamente per questa configurazione con molle, ammortizzatori e barre stabilizzatrici dedicate. Questo sistema avanzato consente di assorbire meglio le irregolarità del terreno, garantendo un comfort superiore per tutti gli occupanti e una maneggevolezza eccellente.

Prestazioni ed efficienza

Nonostante le buone qualità di guida, la Junior Ibrida Q4 presenta alcune limitazioni sul fronte delle prestazioni pure, che risultano inferiori alle aspettative per un modello che porta il blasone Alfa Romeo. I consumi in autostrada sono risultati leggermente elevati, penalizzando l'efficienza su lunghi tragitti. Inoltre, a velocità sostenute, la rumorosità all'interno dell'abitacolo si fa percepire, compromettendo parzialmente il comfort acustico durante i viaggi.

In termini di efficienza, tuttavia, il modello si posiziona come punto di riferimento nella categoria. L'assenza di un collegamento fisico tra i due assi consente di contenere l'aumento di peso, con conseguenti benefici sui consumi e sulle emissioni di CO2, che si attestano al di sotto dei 120g – valori che rappresentano nel segmento il miglior bilanciamento tra performance ed emissioni.

Design ed equipaggiamento

Dal punto di vista estetico, la Junior Ibrida Q4 si distingue per la nuova reinterpretazione dello scudetto "Leggenda", i fari Full LED e i cerchi in lega da 18". L'abitacolo è impreziosito da contenuti esclusivi come il volante in pelle, i sedili Spiga riscaldati in vinile e tessuto, il sistema infotainment da 10.25" con navigazione e impianto audio con 6 altoparlanti. La cura nei dettagli è evidenziata dall'elegante illuminazione interna a 8 colori che caratterizza le bocchette aria, il tunnel centrale e l'iconico Cannocchiale.

Di serie troviamo anche la guida autonoma di livello 2, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico hands free e il sistema keyless con tecnologia proximity access, caratteristiche che confermano il posizionamento premium del modello.

Prezzo

Con un prezzo di 37.400 euro, la Junior Ibrida Q4 si colloca nella fascia alta del segmento. Questo posizionamento può apparire oneroso, ma va considerato nel contesto di un'offerta che include la trazione integrale, tecnologie avanzate e un allestimento ricco. Il valore percepito è quindi elevato, sebbene il prezzo rappresenti una barriera significativa per alcuni potenziali acquirenti.

Conclusioni

La Junior Ibrida Q4 completa in modo convincente l'offerta Alfa Romeo in questo segmento, proponendosi come una soluzione versatile per chi cerca un'auto compatta ma con le capacità di una trazione integrale. Se da un lato le prestazioni pure e i consumi in autostrada rappresentano punti migliorabili, dall'altro la guidabilità, il comfort garantito dalle sospensioni MultiLink e la trazione efficace in ogni condizione costituiscono punti di forza significativi.

Nel complesso, il giudizio su questo modello risulta positivo, considerando la sua natura di Alfa Romeo di dimensioni compatte che riesce a coniugare l'identità sportiva del marchio con una versatilità d'uso quotidiano. La Junior Ibrida Q4 si rivolge tanto agli appassionati di sport invernali ed estivi quanto ai fedeli della trazione integrale, rispondendo efficacemente alle esigenze di chi desidera la massima versatilità nel segmento delle compatte premium.