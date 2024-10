Jeep Avenger 4xe: quando arriva e quanto costa

La Jeep Avenger 4xe, attesa con entusiasmo dai fan del marchio, è finalmente disponibile per gli ordini in Europa, disponibile anche nella versione speciale The North Face Edition. Questo modello conferma l’impegno di Jeep nel rendere l'avventura più accessibile (nel segmento B sono pochissime le 4X4) e sostenibile, puntando su un’elettrificazione che mantiene intatte le leggendarie capacità off-road, uniche da oltre 80 anni di storia. Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep per l’area Enlarged Europe, ha dichiarato: “la Avenger 4xe e la The North Face Edition sono il nostro modo di unire tecnologia avanzata e spirito avventuroso, continuando a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e stabilendo nuovi standard in termini di versatilità e stile.”

"Vero" 4X4

La Jeep Avenger 4xe è stata progettata per combinare l’iconico design Jeep con prestazioni off-road all'avanguardia. Questo SUV di segmento B-SUV si presenta con un motore ibrido, che già abbiamo imparato a conoscere su altri modelli Stellantis, da 136 CV, dotato di un motore turbo da 1.2 litri e due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore, che garantiscono la trazione integrale. La velocità massima è di 194 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,5 secondi.

La base tecnica, però, è una prima assoluta. Le sospensioni posteriori passano dal ponte torcente a un più sofisticato Multilink a quattro bracci e mezzo per garantire il disaccoppiamento delle ruote dall'asse e migliorare le doti in fuoristrada. Inoltre, la posizione del secondo motore elettrico al posteriore è una novità assoluta per la piattaforma. Rivedremo questa proposta anche su altri modelli Stellantis? I tecnici di Jeep non ci hanno dato nessuna conferma, di certo questa tecnologia è di proprietà del Gruppo e potrebbe presto trovare altre applicazioni su altri marchi.

Tra le dotazioni, la Avenger 4xe offre una serie di tecnologie avanzate che migliorano la sicurezza e il comfort di guida: Cruise Control adattivo, l’Hill Descent Control, il sistema Selec-Terrain con diverse modalità di guida e una telecamera posteriore a 180°. L’edizione The North Face Edition propone anche un kit speciale con tenda, borsone e bottiglia, ispirati ai colori del Summit Gold.

La The North Face Edition, solo 4806 unità

Frutto della collaborazione tra Jeep e The North Face, la The North Face Edition rappresenta il culmine della gamma Avenger 4xe. Con il suo design ispirato alle tonalità naturali — Storm, Volcano e Snow — e dettagli esclusivi come i cerchi da 17" e il Summit Gold, questo modello è pensato per chi ama le esplorazioni all’aperto. Prodotto in edizione limitata di 4.806 esemplari, un omaggio simbolico all’altitudine del Monte Bianco, il veicolo esprime il meglio della tradizione off-road Jeep con il gusto per l’avventura di The North Face.

Prezzi e disponibilità

La Jeep Avenger 4xe è disponibile a partire da 31.950 Euro per la versione Upland, mentre la The North Face Edition è proposta a 37.950 Euro. Con una rata da 149 Euro al mese, Jeep rende più accessibile l’ultima frontiera dell’elettrificazione per chi desidera unire prestazioni off-road e sostenibilità, portando l’avventura su nuovi livelli. Le prime consegne sono previste entro la primavera del 2025.