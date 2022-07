Alieno, un produttore di hypercar dal 2015 con sede vicino alla città di Sliven in Bulgaria, circa quattro anni fa ha rilasciato i rendering del suo primo prodotto, l’Arcanum, senza tuttavia mai raggiungere le fasi produttive. Ora, a distanza di qualche tempo, la società ha mostrato nuovi rendering di una soluzione ancora più esclusiva anche se teniamo che non vedremo l’esemplare fisico neanche in questa occasione.

Soprannominata come Unum, il veicolo prende la forma di quella che probabilmente dovrebbe essere un’hypercar elettrica con evidenti influenze di design da parte di Lamborghini. Il nome del veicolo deriva dalla parola latina “unum”, che significa “uno”; si tratta di una hypercar due porte con due posti, simile ad una versione elettrica ma spinta da un propulsore del tutto innovativo. Prevista in due versioni, conosciute con il nome di THF e TRS, Unum potrebbe rappresentare una hypercar capace di cambiare le sorti del mercato dell’automotive. THF è dotata di un sistema elettrico alimentato a batteria con quattro step di potenza disponibili, dal base da 2.610 cavalli fino al più prestazionale da 5.221 cavalli. Se queste cifre non sono abbastanza impressionanti, sappiate che Unum promette una velocità massima di 580 chilometri orari.

L’energia elettrica proviene da celle LiPo al grafene e supercondensatori con tre varianti disponibili a seconda della capacità: 180 kWh, 120 kWh e 60 kWh. Un’architettura elettrica da 800 volt assicura che la ricarica dallo 0 al 100 percento richieda rispettivamente 30 minuti, 20 minuti e 10 minuti su una stazione di ricarica da 350 kW. Mentre l’Urum THF sembra stravagante, l’Urum TRS sembra quasi fantascienza. Abbiamo dovuto leggere due volte il comunicato stampa per capire realmente la soluzione ideata; si tratta sostanzialmente di un sistema composto da 24 propulsori ad aria fredda. Alieno afferma che utilizza l’espansione del gas pressurizzato per generare la spinta necessaria per alimentare l’hypercar.

Non sono disponibili dati sulle prestazioni, ma l’azienda afferma che l’aria compressa viene immagazzinata a una pressione fino a 700 bar in una bombola d’aria realizzata in materiali compositi. Un compressore elettrico integrato o un compressore esterno caricano il cilindro. L’aria del compressore funge anche da sistema di asciugatura dell’asfalto, così da evitare l’aquaplaning e garantire la massima aderenza.

Urum THF sarà disponibile a circa 1,8 milioni di euro, mentre la fantascientifica TRS a poco più di 3 milioni di euro. A seconda delle specifiche, il prezzo può arrivare fino a 4,5 milioni di euro; i tempi di consegna sono vari: da 18 a 30 mesi, a seconda dell’esemplare chiesto su ordinazione.