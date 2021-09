Alla scoperta del territorio veronese con DRIIVE: in partenza un nuovo tour

“DRIIVE, taste, live”. Con questo slogan, DRIIVE ci introduce al nuovo appuntamento (The Romance) in programma per il prossimo 17 ottobre nei territori veronesi; in questa splendida cornice, conosciuta per essere la città di Romeo e Giulietta, partirà il nuovo tour autunnale che prevede un programma ricco di attività.

Per chi ancora non lo sapesse, DRIIVE è un’associazione fondata con l’obiettivo di realizzare eventi dinamici per appassionati e proprietari di supercar; gli stessi sono creati con un format specifico che punta ad unire percorsi mozzafiato a location suggestive.

Il luogo di partenza sarà la scenografica Relais Fra Lorenzo che ospiterà il briefing mattutino e introdurrà tutti i partecipanti all’emozionante giro previsto, di oltre 2 ore e 100 km, tra le curve della Valpolicella e del Trentino. Il punto di arrivo designato è la Tenuta Le Cave, un suggestivo luogo immerso in una cava di marna alle pendici del Parco Naturale della Lessinia. Ancora una volta sono attesi partecipanti dalle zone più remote d’Italia con veicoli davvero esclusivi; non mancheranno pertanto Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren e Aston Martin. Proprio quest’ultimo marchio sarà uno dei volti chiave dell’appuntamento: aspettatevi lussuose supercar inglesi.

davidclementephotography

Se siete proprietari di supercar (o auto sportive) e desiderate conoscere maggiori dettagli riguardanti questo adrenalinico evento, vi consigliamo di visitare il sito di Ignite Car dove potrete trovare tutte le informazioni del caso. Nelle brochure fornite da DRIIVE sono disponibili anche suggerimenti relativi al pernottamento e alle attività aggiuntive da fare durante la giornata di sabato.

Con “The Romance” si chiude la trilogia avviata con “The Run” e “The Alps” anche se non è da escludere che possa arrivare un quarto appuntamento verso la fine dell’anno. Tom’s Hardware sarà presente come Media Partner ufficiale e, nell’attesa di maggiori informazioni, vi lasciamo il video di “The Alps”: buona visione!