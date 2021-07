Un weekend con DRIIVE e 20 supercar sulle Dolomiti

Lo scorso weekend abbiamo partecipato ad un adrenalinico tour per le Alpi Dolomitiche pianificato dagli amici di DRIIVE; un’associazione sportiva nata con lo scopo di organizzare eventi dinamici per proprietari di supercar e vetture sportive. Come da ormai tradizione, anche quest’ultima kermesse prevedeva un emozionante (ed impegnativo) giro per strade panoramiche abbinato a un pranzo ad alta quota in un ristorante stellato.

La giornata di sabato non ha previsto attività organizzate direttamente dall’associazione, ma solo una serie di suggerimenti mirati al fine di godere a pieno delle possibilità offerte da Cortina d’Ampezzo e dalle maestose Dolomiti. A questo proposito, infatti, ai partecipanti è stato consigliato di esplorare alcuni tra i più incantevoli laghi dolomitici e affrontare emozionanti escursioni, come il sentiero che conduce al Lago Sorapiss. Per coloro che invece preferivano una giornata in totale relax, nell’attesa di affrontare alcuni dei più adrenalinici tornanti d’Italia, è stato raccomandato di immergersi nel Corso Italia, un vero e proprio must in grado di soddisfare i gusti più raffinati.

Il luogo di partenza e di ritrovo dedicato all’avvio del tour “The Alps” è stato l’Hotel Faloria: una location stellata incastonata nella bellissima Cortina e immersa in una posizione strategica, proprio davanti ad una splendida vallata che ha fatto da cornice a moltissimi scatti. In seguito al briefing (nel pieno rispetto delle normative anti-Covid) organizzato dall’associazione dove sono state indicate tutte le attività della giornata, i punti di sosta e i suggerimenti base per assicurare un corretto svolgimento del tour, si è partiti alla volta del famoso Lago di Carezza incorniciato da fitti boschi di abeti sotto le pendici del massiccio del Latemar. Per raggiungerlo, abbiamo percorso l’emozionante Passo Giau: un valico alpino reso famoso non solo per essere stato tappa del Giro d’Italia ma anche perché accoglie tutto l’anno numerosi appuntamenti sportivi; si tratta di un Passo che almeno una volta nella vita bisogna valicare.

Attraversando alcune delle strade più emozionanti d’Italia per circa 100 km di pura adrenalina, abbiamo raggiunto il ristorante Oberholz, situato a 2096 metri di altezza e raggiungibile con una seggiovia inclusa naturalmente nella quota di partecipazione. Qui siamo stati accolti da un pranzo ricco di sapori locali come i canederli di grano saraceno e la tagliata di manzo trentino al pepe verde.

Come per “The Run”, il precedente appuntamento organizzato a Firenze, anche in “The Alps” abbiamo avuto la possibilità di ammirare oltre 20 supercar; presenti, quasi immancabili, anche esclusive che raramente si vedono circolare su strada come ad esempio Ferrari 599 GTO, Porsche GT3 e GT3RS e ben tre Aston Martin gentilmente concesse da Aston Martin Verona.

Nei prossimi giorni, sulla pagina di Instagram di DRIIVE verranno rilasciate le immagini ufficiali dell’evento e naturalmente anche il video di tutto il weekend. Per chi se lo fosse perso, di seguito vi riportiamo la clip di “The Run”. Il prossimo appuntamento rimane un mistero, è ancora tutto top secret, ma se siete curiosi e volete partecipare vi consigliamo di seguire i canali ufficiali dell’associazione. Vi possiamo fare un piccolo spoiler: sarà emozionante ed esclusivo almeno quanto i precedenti appuntamenti!