Le regioni europee si allegano al fine di accompagnare la transizione del settore automobilistico. Non a caso, l’alleanza nasce anche con l’obiettivo di evitare un eventuale crollo dei sistemi economici dove vengono prodotti motori endotermici.

Il decalogo delle 28 Regioni europee più influenti nell’industria automotive è stato firmato nelle scorse ore a Lipsia: coinvolte Austria, Francia, Olanda e Spagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto, Abruzzo e Molise.

Al centro dell’attenzione alcune tematiche inevitabilmente importanti che vanno dal sostegno alla riqualificazione e aggiornamento delle competenze della forza lavoro a livello regionale per evitare perdite occupazionali alla concentrazione di fondi di investimento su varie tecnologie, come elettrificazione, idrogeno e carburanti sintetici.

Non a caso, tra i promotori del progetto spicca la presenza del presidente Toma, impegnato anche per la creazione della Gigafactory Stellantis di Termoli.

Ci aspettiamo molto da questa sinergia ci aspettiamo soprattutto maggiore occupazione, e lavoreremo in questo senso, quantomeno per mantenere i livelli produttivi, perché sappiamo che il rischio di esuberi c’è e con esso la preoccupazione da parte di lavoratori e sindacati. Dobbiamo lavorare in modo concreto per tranquillizzare tutti. Ci aspettiamo poi il rispetto per l’ambiente, quindi una transizione verde per un mondo più pulito in cui vivere e ci aspettiamo, proprio attraverso l’Alleanza delle regioni automotive, un maggiore ascolto dei territori, ha poi aggiunto il presidente Toma.