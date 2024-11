Anche l'Audi A3 allstreet ha la sua versione ibrida plug-in

Audi amplia la gamma A3 allstreet con una nuova versione ibrida plug-in da 204 CV. Il lancio è previsto per i primi mesi del 2025, con prezzi a partire da circa 50.000 euro. La nuova A3 allstreet TFSI e si affianca alle versioni diesel e mild hybrid a benzina da 150 CV già presenti in gamma. Il powertrain ibrido plug-in combina un motore termico 1.5 quattro cilindri da 150 CV con un'unità elettrica da 116 CV, per una potenza di sistema di 204 CV e 350 Nm di coppia. Le prestazioni includono un'accelerazione 0-100 km/h in 7,4 secondi e una velocità massima di 225 km/h.

Un elemento chiave è la nuova batteria da 25,7 kWh, che garantisce un'autonomia in modalità elettrica di 130 km nel ciclo WLTP. La ricarica può avvenire in corrente continua fino a 50 kW, consentendo di passare dal 10% all'80% in meno di 30 minuti, o in corrente alternata fino a 11 kW.

Esteticamente, la A3 allstreet si caratterizza per un assetto rialzato di 30 mm rispetto alla berlina standard, minigonne e archi passaruota in plastica nera, e un single frame in nero opaco con griglia a nido d'ape. La presenza della batteria agli ioni di litio sotto il pianale ha richiesto una taratura specifica delle sospensioni per questa versione plug-in.

L'introduzione di questa variante ibrida ricaricabile amplia l'offerta Audi nel segmento dei crossover compatti, combinando efficienza energetica e prestazioni in un pacchetto dal design distintivo.