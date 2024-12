Secondo Mazda il ritorno del motore rotativo è molto vicino

Mazda sta progredendo nello sviluppo dell'Iconic SP, un concept di auto sportiva con motore rotativo presentato al Japan Mobility Show lo scorso anno. Il CEO Masahiro Moro ha dichiarato ad Automotive News che l'azienda sta "persistendo nel realizzarlo e sta marciando verso questo obiettivo passo dopo passo".

Questa notizia alimenta le speranze dei fan del marchio per il ritorno di un modello RX con motore rotativo, assente dalla gamma Mazda dal 2012. L'Iconic SP potrebbe segnare la tredicesima auto del costruttore giapponese equipaggiata con questa particolare tecnologia.

Il concept Iconic SP presentava dimensioni di 4180 mm in lunghezza, 1850 mm in larghezza e 1150 mm in altezza, con un passo di 2590 mm. Il peso di 1450 kg era distribuito quasi equamente tra avantreno e retrotreno. Tuttavia, il capo designer Masashi Nakayama ha suggerito che le proporzioni potrebbero essere ridotte per avvicinarsi a quelle della Miata.

Il powertrain del concept prevedeva un motore rotativo a due rotori utilizzato come generatore per alimentare un motore elettrico, per una potenza complessiva di 365 CV. Mazda non ha svelato la cilindrata, ma si ipotizza possa essere di 1.6 litri.

Il "RE Development Group" conta 36 ingegneri ed è il primo team dedicato ai motori rotativi dal 2018. L'obiettivo dichiarato è sviluppare "auto attraenti che emozionino i clienti con il nostro spirito di sfida". Non è ancora chiaro se l'Iconic SP anticipi una nuova generazione della MX-5 o se si posizioni come modello superiore. La potenza di 365 CV sembrerebbe eccessiva per una Miata, suggerendo che potrebbe trattarsi di un revival della linea RX.

Mazda ha già confermato lo sviluppo di un motore rotativo a due rotori per il mercato statunitense, in risposta alla richiesta di maggiore potenza rispetto all'unità mono-rotore della MX-30 e-Skyactiv R-EV non commercializzata negli USA.

L'ultima RX prodotta da Mazda è stata la RX-8 Spirit R nel 2012. I fan del marchio sperano che il numero 13 non porti sfortuna a questo potenziale ritorno di un'icona sportiva con motore rotativo nel listino della casa di Hiroshima.