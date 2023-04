I clienti Mercedes-Benz nord americani che hanno acquistato una delle elettriche di casa Mercedes tra EQS ed EQE hanno appena ricevuto un aggiornamento chiamato “Acceleration Increase“, cioè “aumento dell’accelerazione”, un aggiornamento software che permette di sbloccare maggiori prestazioni in cambio del pagamento di un mensile compreso tra i 60 e i 90$, o annuale tra i 600 e i 900 $.

Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo, anzi Tesla lo fa già da anni, ma per gli altri produttori è solo l’inizio: Mercedes, così come altri produttori di auto, si sta avviando sulla strada che ci porterà ad avere auto allestite tutte allo stesso modo, con tante funzioni sbloccabili a pagamento. In questo modo il proprietario avrà modo di fare un upgrade – o volendo anche un downgrade – alla propria auto semplicemente selezionando le funzioni che gli interessano, senza bisogno di recarsi in officina per far eseguire lavori sull’auto.

Grazie all’Acceleration Increase Pack, una sorta di DLC per EQE ed EQS, si possono spremere fino a 80 cavalli in più dai motori elettrici, così da ridurre il tempo dell’accelerazione da 0 a 100 km/h di circa 1 secondo, come si può vedere dalla tabella che vi riportiamo. Per gli amanti della velocità che pensano di non poter fare a meno dell’upgrade di accelerazione, Mercedes ha pensato a un prezzo una tantum per avere l’upgrade sempre attivo durante tutto il periodo di vita del veicolo: nel caso della EQE il prezzo sfiora i 2000$, mentre per la EQS si arriva a 2950 $.

Questo pacchetto aggiuntivo è probabilmente il più interessante tra quelli proposti da Mercedes sulle sue auto elettriche: oltre ad Acceleration Increase, Mercedes-Benz ha di recente rilasciato i pacchetti Beginner Driver, Valet Service Modes, AMG Track Pace, un aggiornamento della navigazione e la possibilità di accendere l’auto da remoto, ad esempio per pre-riscaldare l’abitacolo.