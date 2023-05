Christopher Pagani, figlio del fondatore dell’azienda Horacio Pagani e direttore marketing, è stato recentemente raggiunto dai microfroni Top Gear riguardo al futuro elettrico della casa automobilistica di San Cesario sul Panaro.

Nonostante la corsa all’elettrificazione, anche di alcuni brand di lusso della Motor Valley, sembra che il marchio italiano non abbia intenzione di annunciare un hypercar completamente elettrica. Questo è dovuto al fatto che le batterie attualmente disponibili sono troppo pesanti per realizzare una vettura leggera che rappresenti al meglio il nome Pagani.

“Il nostro obiettivo è creare qualcosa che sia leggero. Guardando Pagani, quello che vedete è comune a tutti i veicoli che produciamo, devono essere leggeri. Devi avere un feeling speciale alla guida, che a volte puoi chiamare divertimento. Puoi chiamarlo piacere. Ma il peso è sicuramente il nostro primo punto interrogativo. Quindi probabilmente, al giorno d’oggi con la tecnologia esistente, non possiamo creare la Pagani nel modo in cui vorremmo”, ha dichiarato Pagani.

Tuttavia, Christopher ha dichiarato che quanto la tecnologia sarà alla sua svolta storica, il marchio automobilistico potrebbe lanciare una vettura del genere. Ricordiamo che per Pagani e altri piccoli costruttori c’è ancora tanto margine, fino al 2035, per realizzare motori endotermici. Di recente, inoltre, ci son stati diversi incontri con Mercedes per l’impiego di componenti EV. Per chi non lo sapesse, è il marchio tedesco che muove le hypercar italiane con un propulsore di derivazione V12 biturbo da 6 litri.

“Per quanto tempo avremo il V12? Questo dipende davvero da come stanno andando le normative. Sappiamo che per i piccoli produttori possiamo averlo almeno fino al 2035. Ma non abbiamo paura di avvicinarci a un altro powertrain in futuro. Dobbiamo solo sapere quali sono le regole”, ha concluso Christopher Pagani.