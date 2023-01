Sviluppato da Google e disponibile a partire dagli inizi del 2015, Android Auto è un sistema di intrattenimento che permette di “proiettare” lo smartphone sullo schermo della nostra automobile (a patto che ne sia compatibile). In altre parole, permette di estendere le funzionalità del sistema operativo Android integrandosi con il sistema di infotainment presente nel cruscotto di un’automobile; in particolare, quando abilitato, sostituisce l’interfaccia di funzionamento classica personalizzata dai produttori di automobili con una più semplice e familiare.

Fino alla versione 10.0, Android Auto era un’app autonoma mentre ora, da qualche tempo, è integrata nel sistema operativo e aggiornabile tramite Google Store (e pertanto non più disinstallabile). Rimane invece disponibile l’applicazione “Android Auto per telefoni” che consente di utilizzare Android Auto sullo schermo del telefono oltre che su quello dell’auto.

Google, in occasione del CES 2023, ha annunciato ufficialmente l’arrivo di una versione tanto attesa di Android Auto conosciuta con il nome di Coolwalk. Anticipato a più riprese, Coolwalk porta una vera e propria ondata di aria fresca integrando un layout completamente rivisto e nuove funzionalità.

Come funziona

Per ottenere Android Auto a bordo della propria auto è necessario rispettare alcuni chiari requisiti minimi definiti da Google, come: sistema operativo Android 8.0 o versioni successive, piano dati (o connettività wireless) e cavo USB di altà qualità (se necessario).

Seguiti questi requisiti e utilizzando un’auto compatibile con Android Auto è potenzialmente sempre possibile attivare il sistema. Ci sono due modalità di utilizzo a disposizione degli utenti: la più semplice via cavo e la più sofisticata (e rara) wireless. La prima, come suggerisce il nome, richiede semplicemente l’inserimento di un cavo USB per avviare il sistema di intrattenimento, la seconda, invece, una compatibilità più estesa del sistema di infotainment della nostra auto.

Fortunatamente, sul mercato, sono disponibili dongle plug-n-play (come questo di Carlinkit o questo di AAWireless) che permettono di trasformare la connettività wired in quella wireless in pochissimi e semplici passaggi.

Come ottenerlo

Com’è possibile attivare la nuova interfaccia Coolwalk? Cosa bisogna fare? La risposta è semplicissima: attendere il pacchetto di Google che, ormai, dovrebbe essere giunta su ogni smartphone Android aggiornato. Raccomandiamo di verificare, in ogni caso, di avere sempre il telefono con l’ultima versione del software disponibile così da “agevolare” eventuali aggiornamenti da parte di Google.

Novità rispetto al passato

La nuova interfaccia di Coolwalk nasce dall’esigenza di rendere Android Auto funzionale su più vetture moderne possibili; nelle nostre prove lo abbiamo evidenziato in qualche occasione, i display delle auto non rispettano sempre proporzioni “classiche” e non è raro riscontrare bande nere, riquadri non pienamente sfruttati o adattamenti bizzarri. A questo proposito Google ha precisato che Coolwalk è compatibile anche con i display più grossi, come quello da 33” presente sull’ammiraglia elettrica Mercedes EQS, che abbiamo provato alcuni mesi fa a Nizza.

Coolwalk introduce anche novità che migliorano e velocizzano l’esperienza d’uso, come ad esempio un’implementazione superiore di Google Assistant e un’interfaccia avanzata capace di offrire la gestione di più app sulla stessa schermata.

Più precisamente, su Coolwalk è presente un design completamente rinnovato che include una dashboard principale dove poter accedere a tutte le principali informazioni e schermate aggiuntive, un massimo di due, dove poter avviare altrettante applicazioni. A differenza della precedente versione, inoltre, Google rinnova il sistema di gestione della musica, ora più avanzato ed efficace da utilizzare. Per quanto concerne Google Assistant, l’aggiornamento fornisce ora al conducente direttamente suggerimenti “più smart” come opzioni per rispondere alle chiamate perse o per avviare la riproduzione di canzoni specifiche e podcast. In altre parole, Assistant è in grado di fornire consigli personalizzati in base alle abitudini degli utenti e le relative preferenze, rendendo pertanto più semplice ed efficace l’utilizzo di Android Auto.

Chi utilizza WhatsApp, inoltre, sarà lieto di sapere che con Android Auto versione Coolwalk la compatibilità è maggiore a patto che si abbia a disposizione uno degli smartphone più recenti di casa Pixel o Samsung; al momento non è chiaro quando il parco degli smartphone supportati verrà ampliato.

Sempre più vicino a CarPlay

L’interfaccia di Coolwalk si avvicina sempre più a quella ideata da Apple ormai da diverso tempo: scorciatoie a sinistra con le applicazioni più usate, riquadro principale dedicato alla navigazione e uno (o due) accessori per gestire le attività in condizioni di multi-tasking. A nostro parere si tratta di un’aggiunta di rilievo che rende Android Auto maggiormente fruibile soprattutto su quelle vetture (e credeteci son tante!) che non rispettano per un motivo o per l’altro le classiche proporzioni nella risoluzione dei display centrali. Ora non rimane che attendere la mossa di Apple con il nuovo CarPlay annunciato lo scorso WWDC che, per funzionalità, tende ad avvicinarsi ad un altro sistema di Google: Android Automotive.

Non appena disponibile anche sui nostri smartphone, provvederemo ad aggiornare l’articolo con immagini originali.