Infotainment: cos’è e come funziona

L'infotainment, un connubio tra "information" (informazione) e "entertainment" (intrattenimento), rappresenta un'interfaccia che unisce funzionalità informative e di intrattenimento all'interno di un unico sistema, spesso integrato nei veicoli moderni. Questa tecnologia mira a fornire agli occupanti dell'auto una gamma diversificata di servizi, tra cui navigazione GPS, streaming multimediale, connessione Bluetooth per chiamate in vivavoce e riproduzione di musica, oltre a informazioni sul traffico e sulle condizioni meteorologiche in tempo reale.

L'infotainment è diventato sempre più comune nelle auto moderne, poiché i consumatori richiedono un'esperienza di guida più connessa e personalizzata. Le case automobilistiche e gli sviluppatori di tecnologia hanno collaborato per integrare queste funzionalità in modo intuitivo e sicuro, consentendo agli automobilisti di accedere alle informazioni e all'intrattenimento desiderati senza distrazioni eccessive dalla strada.

Con l'avvento di sistemi di intelligenza artificiale e connettività avanzata, l'infotainment continua a evolversi, offrendo esperienze sempre più sofisticate e personalizzate per soddisfare le esigenze e le preferenze degli utenti moderni.

A cosa serve l'infotainment

L'infotainment serve a migliorare l'esperienza complessiva di guida e a rendere il tempo trascorso in auto più piacevole, informativo e sicuro. Ecco alcuni dei principali scopi e benefici dell'infotainment:

: fornisce accesso a una vasta gamma di opzioni di intrattenimento, come musica, podcast, audiolibri, video e giochi, per mantenere gli occupanti dell'auto coinvolti e divertiti durante i lunghi viaggi o nel traffico; informazioni : offre informazioni utili e in tempo reale, come notizie, previsioni meteorologiche, informazioni sul traffico, punti di interesse e altri dati pertinenti che possono aiutare gli automobilisti a prendere decisioni più informate durante il viaggio;

Come funziona l'infotainment

L'infotainment funziona attraverso un sistema integrato di hardware e software progettato per offrire una varietà di funzionalità informative e di intrattenimento all'interno dell'abitacolo dell'auto.

Più in dettaglio, l'infotainment è generalmente composto da un'unità centrale di controllo, che può essere un display touchscreen o un'interfaccia a pulsanti, montata nel cruscotto dell'auto. Questa unità è connessa a un'ampia gamma di componenti hardware, tra cui processori, schede di memoria, unità di elaborazione grafica, dispositivi di input (come tastiere o controlli vocali), altoparlanti e microfoni.

L'infotainment sfrutta varie tecnologie di connettività, come Bluetooth, Wi-Fi, e SIM card per fornire accesso a servizi online e contenuti multimediali in streaming. Questa connettività consente agli utenti di accedere a internet, scaricare aggiornamenti software, sincronizzare dispositivi esterni (come smartphone e tablet) e usufruire di servizi basati su cloud.

Il software dell'infotainment è il cuore del sistema e gestisce tutte le funzionalità e le interazioni con l'utente. Include le possibilità di utilizzare sistemi di mirroring o software proprietari sviluppati dalle case automobilistiche o dai fornitori di tecnologia. Questo software consente di eseguire diverse applicazioni e servizi, come la navigazione GPS, la riproduzione multimediale, la gestione delle chiamate telefoniche e altre funzioni utili.

Principali alternative all'infotainment di serie

Android Auto e Apple CarPlay sono le due principali alternative all'infotainment base offerto dalle case automobilistiche. Entrambi offrono un'esperienza di connettività avanzata che consente agli utenti di sincronizzare i propri smartphone con l'unità di infotainment dell'auto.

Entrambe queste alternative offrono una serie di vantaggi rispetto all'infotainment base delle auto:

Android auto

Android Auto è una piattaforma sviluppata da Google che consente agli utenti di dispositivi Android di proiettare l'interfaccia del loro smartphone sul display dell'auto, offrendo accesso a una serie di app e funzionalità ottimizzate per l'utilizzo in auto, come navigazione, musica, messaggistica e chiamate, tutto controllabile tramite comandi vocali per ridurre le distrazioni durante la guida.

Android Auto, sulle auto compatibili, è possibile usarlo via cavo oppure installando una connessione di tipo wireless. Quest'ultimo aspetto non è sempre disponibile di serie, ma spesso e volentieri è necessario un aggiornamento in concessionaria o l'acquisto di un adattatore aftermarket (più economico).

Il mercato offre, a questo proposito, una serie di alternative a partire da circa 50 o 60 euro. Come anticipato, è importante notare che la disponibilità e la procedura per attivare Android Auto wireless possono variare a seconda del modello dell'auto, del sistema di infotainment e della versione del software Android sullo smartphone.

Apple CarPlay

Apple CarPlay è una piattaforma sviluppata da Apple che consente agli utenti di iPhone di proiettare l'interfaccia iOS sul display dell'auto, offrendo accesso a una serie di app e funzionalità ottimizzate per l'utilizzo in auto, come navigazione, musica, messaggistica e chiamate. CarPlay è progettato per offrire un'esperienza familiare agli utenti Apple, consentendo loro di utilizzare le stesse app e servizi che utilizzano sul loro iPhone direttamente sul display dell'auto, con un'interfaccia semplificata e controlli vocali tramite Siri per ridurre le distrazioni durante la guida.

Analogamente ad Android Auto, per avere Apple CarPlay si possono scegliere due modalità di collegamento. La più classica via cavo e quella più sofisticata, e comoda, wireless. Se l'auto non è predisposta, è possibile ottenere la connettività senza cavo utilizzando uno dei numerosi dongle in commercio. Anche in questo caso è bene verificare le compatibilità tra iPhone <> infotainment per capire se tutto è aggiornato e pronto per funzionare.