Lo scorso giugno, Apple ha presentato la sua ultima versione di CarPlay alla Worldwide Developer Conference e, mentre sino ad ora CarPlay si limitava ad usare il display centrale del sistema di intrattenimento, questo nuovo sistema funziona su tutti i display del veicolo, incluso il quadro strumenti digitale, e comunica attivamente con tutti i componenti dell’auto.

Il nuovo CarPlay offre anche un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione; ad esempio, è possibile aggiungere widget al display di un’auto e rendere l’esperienza a bordo la più vicina possibile a quella ottenibile con il proprio iPhone.

Non è chiaro quanto le case automobilistiche affermate saranno disposte a implementare questa nuova versione di CarPlay; in fin dei conti moltissimi costruttori si sono impegnati, negli ultimi anni, a sviluppare i propri sistemi di intrattenimento dedicati, versioni che potrebbero presto venir superate da Apple. Quest’ultimo ha infine affermato di essere in contatto e al lavoro con tutte le case automobilistiche, ma non è ancora chiaro quali siano nello specifico. Mentre Apple ha diffuso i loghi aziendali di Ford, Mercedes-Benz e Hyundai alla Worldwide Developer Conference, i marchi non si sono impegnati a utilizzare il sistema e neanche a rilasciare dichiarazioni.

Google, sotto questo punto di vista, è un passo avanti ad Apple con il suo sistema di infotainment Android Automotive. Il sistema operativo è già utilizzato da General Motors, Renault, Nissan, Mitsubishi e Polestar ma, a differenza della nuova versione di Apple CarPlay, in questo caso le società possono costruire i propri sistemi di infotainment attorno al sistema operativo Android Automotive. Secondo il direttore della mobilità connessa automobilistica di Strategy Analytics, Roger Lanctot, Apple probabilmente non offrirà questo tipo di flessibilità per il suo sistema.

“Google ha adottato molte misure per migliorare la sua trasparenza e chiarire la sua roadmap automobilistica”, ha affermato Lanctot. “Apple è generalmente più rigida sotto questo punto di vista, ma sarà il potere d’acquisto dei clienti Apple a definire lo spazio di manovra delle case automobilistiche”. Nell’attesa dell’arrivo del nuovo CarPlay, se siete ancora perplessi su quale sistema adottare o preferire, vi suggeriamo di leggere questo approfondimento.