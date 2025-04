Non perdere l'occasione di modernizzare la tua auto con questo display CarPlay e Android Auto!

Se volete trasformare la vostra auto in un veicolo smart senza affrontare spese eccessive, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta Amazon sul display CarPlay e Android Auto Avylet, ora disponibile a soli 89,58€, con uno sconto del 5% rispetto al più recente prezzo minimo di 94,30€. Un’occasione limitata per migliorare la vostra esperienza di guida con un dispositivo completo e facile da installare.

Display CarPlay e Android Auto Avylet, chi dovrebbe acquistarlo?

Il display Avylet da 9,26 pollici è la soluzione perfetta per chi desidera integrare nel proprio veicolo le funzionalità avanzate di Apple CarPlay e Android Auto, anche in assenza di uno schermo originale. Grazie alla connessione wireless, basta una configurazione iniziale per poi godere della riconnessione automatica ogni volta che salite in auto. In questo modo, potrete accedere a navigazione GPS, chiamate, musica e messaggi in totale comodità e sicurezza, anche con controllo vocale tramite Siri o Google Assistant.

Il touchscreen IPS ad alta risoluzione offre una visione chiara e nitida, supportata anche dalla funzione split-screen, che consente di visualizzare più app contemporaneamente. L’integrazione con Google Maps, Apple Maps e Waze rende la navigazione immediata, mentre la telecamera posteriore 1080p inclusa vi aiuta nelle manovre di parcheggio, attivandosi automaticamente quando inserite la retromarcia.

Un altro punto di forza è l’installazione semplice e veloce: non dovrete smontare nulla, basta collegare il dispositivo alla presa accendisigari e montarlo sul cruscotto o sul parabrezza. È compatibile con qualsiasi tipo di veicolo, dai SUV ai veicoli d’epoca, rendendolo una scelta versatile e accessibile.

Avrete anche la possibilità di personalizzare il logo di avvio del display Avylet con un’immagine a vostra scelta, rendendo ogni accensione ancora più personale. Approfittate subito di questa offerta esclusiva su Amazon e portate la vostra auto nel futuro. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori dash cam per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon