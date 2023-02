Android Auto e, più in generale i sistemi di intrattenimento digitale, ha rivoluzionato il nostro modo di vivere a bordo dell’auto offrendo continuamente contenuti personalizzati e di informazione. Android Auto è il sistema di Google che permette di mettere in contatto il proprio smartphone con l’infotainment dell’auto utilizzando il cavo in dotazione, generalmente dotato di intestazioni USB-C e USB-A, oppure sfruttando la modalità wireless che però, purtroppo, non è sempre accessibile. A questo proposito ricordiamo sempre che esistono in commercio numerosi accessori, come Carlinkit, che permettono di aggirare a poco prezzo le limitazioni della nostra vettura.

Chi utilizza Android Auto assiduamente avrà sicuramente notato che non tutte le applicazioni son sempre disponibili e alcune possono addirittura scomparire senza un particolare preavviso; state tranquilli, non siete smemorati, è il sistema che è programmato per funzionare così.

Perché scompaiono le app?

Le app compatibili con Android Auto sono ormai moltissime e si differenziano in base alla loro funzione: dalla navigazione fino alla comunicazione, passando naturalmente per l’ascolto e la riproduzione di contenuti multimediali. Talvolta, tuttavia, può capitare che nonostante siano compatibili e installate sul nostro smartphone, non siano accessibili dallo schermo dell’auto. La causa è una: il telefono potrebbe averle disattivate temporaneamente, in maniera automatica, ad esempio nei casi in cui non venissero usate da qualche settimana.

Come ritrovare le app scomparse?

La soluzione è semplice e veloce: aprire l’app mancante direttamente sullo smartphone, quindi aprire Android Auto e selezionare “Avvio app”. Per evitare che in futuro possa riaccadere è possibile modificare le impostazioni di sistema legate alla batteria e al risparmio di spazio di archiviazione, più precisamente:

sezionare la sezione riservata alla batteria;

deselezionare l’opzione “Disattiva automaticamente le app inutilizzate” o “Sospendi le app inutilizzate”.

Precisiamo che gli smartphone, complice la presenza di ROM spesso molto personalizzate, non offrono le medesime impostazioni o menu; il percorso per modificare tale opzione può quindi variare da modello a modello e per maggiori informazioni suggeriamo di visitare la pagina di Google dedicata all’argomento.