Windows 95 riceve migliaia di nuove app 30 anni dopo, tutto merito di questo progetto

Lo YouTuber MattKC si è reso protagonista di un'impresa tecnologica sorprendente: portare migliaia di applicazioni su Windows 95, migrando faticosamente le applicazioni .NET Framework di Windows 98, il sulla vecchia piattaforma. Questo ambizioso progetto è stato motivato principalmente dalla passione di MattKC per l'epoca d'oro di Microsoft, come evidenziato nel suo video di 51 minuti che mostra il procedimento nel dettaglio.

Il cammino verso il successo è stato tutto tranne che agevole, in quanto MattKC ha affrontato una serie di significative problematiche tecniche: inizialmente, ha incontrato difficoltà nel far funzionare il Framework .NET su Windows 95, poiché il sistema operativo mancava di alcune delle chiavi di registro necessarie per il funzionamento ottimale del software. Anche dopo aver eseguito il porting di tutti i file DLL mancanti, .NET continuava a incontrare problemi, con errori di debug JIT e problemi di compatibilità con le DLL.

Uno degli ostacoli più impegnativi è stato dato dall'assenza di un'API di Windows fondamentale, che ha reso necessario il debugging per individuare e risolvere il problema. MattKC ha dovuto persino modificare manualmente il codice .NET per rimuovere la dipendenza da SSE2, risolvendo così i problemi del debugger ma non quelli di compatibilità.

Dopo giorni di intenso lavoro, MattKC ha finalmente raggiunto il successo: ha sviluppato un metodo per stampare i messaggi di errore in una finestra anziché visualizzarli, risolvendo così l'ultimo problema di compatibilità con le DLL. Questo ha permesso il corretto funzionamento di applicazioni come Lego Island Rebuilder e un'applicazione personalizzata per la funzione di screenshot su Windows 95.

Alla fine, l'impegno e la determinazione di MattKC hanno dimostrato che anche le sfide più ardue possono essere superate con la creatività e la perseveranza, e la sua impresa è stata accolta con ammirazione dagli appassionati di tecnologia.