Opel svela la nuova generazione di modelli sportivi

La sportività diventa elettrica: Opel prepara la rivoluzione GSE. Una trasformazione radicale che segna un punto di svolta nella strategia del marchio tedesco, abbandonando completamente i motori termici per le versioni più prestazionali. Florian Huettl, CEO di Opel, ha recentemente annunciato questa importante novità che vedrà la luce nel 2025, quando il badge GSE (Grand Sport Electric) cambierà completamente identità per rappresentare esclusivamente veicoli a batteria, abbandonando la formula ibrida plug-in (la Wallbox vi servirà lo stesso) adottata negli ultimi anni.

Inizialmente utilizzato negli anni '80 per le iconiche Monza e Senator, il suffisso GS/E aveva già subito diverse evoluzioni, passando per GSi e OPC, fino alla recente rinascita nel 2022 come denominazione per le versioni ibride plug-in di Astra e Grandland. Il nuovo corso rappresenta un ulteriore passo nella trasformazione del marchio, portando la sportività Opel nell'era dell'elettrificazione completa.

Il cambio di rotta sarà accompagnato da un restyling del logo, con un design minimalista che presenta "GS" in bianco e "E" in giallo, tutti in caratteri maiuscoli. Questa nuova identità visiva rappresenta il simbolo di un approccio differente alla sportività, allineandosi alla strategia di altri brand del gruppo Stellantis come Alfa Romeo, Lancia e Abarth, che hanno già scelto di rendere i loro modelli sportivi esclusivamente elettrici.

"Il marchio GSE è sinonimo di modelli Opel particolarmente dinamici, esaltanti ed emozionanti", ha dichiarato Huettl. "Nel 2025 faremo il prossimo passo importante. I nuovi modelli GSE saranno completamente elettrici. Questo dimostra quanto possa essere potente, emozionante e stimolante la mobilità elettrica a batteria".

Benché Opel non abbia ancora rivelato dettagli tecnici specifici, ha anticipato che i futuri modelli GSE saranno caratterizzati da "un assetto del telaio che mette il guidatore in contatto con la strada e offre un piacere di guida emozionante". Gli appassionati del marchio tedesco potrebbero ricevere un primo assaggio delle novità in arrivo già il 30 maggio alla Carnight 2025 sul lago Wörthersee, un evento che potrebbe svelare qualche anticipazione concreta sulla futura gamma sportiva.

Se il badge GSE dovesse estendersi anche alla Corsa, è ipotizzabile un trattamento tecnico simile a quello adottato da altri modelli Stellantis come Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF e Abarth 600e. Ciò potrebbe tradursi in un motore elettrico da 280 CV, differenziale a slittamento limitato e nuove tarature specifiche per sterzo e assetto, elementi che definirebbero un carattere nettamente sportivo mantenendo la propulsione esclusivamente elettrica.

Questa trasformazione completa del badge GSE rappresenta una dichiarazione d'intenti importante per Opel, che scommette sulla capacità della tecnologia elettrica di offrire emozioni autentiche alla guida, sfidando i pregiudizi che ancora circondano le auto a batteria in termini di coinvolgimento. Una rivoluzione silenziosa ma potente, che promette di mantenere viva la tradizione sportiva del marchio tedesco reinterpretandola secondo i canoni della mobilità sostenibile.