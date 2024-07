App IO si espande, ora si gestiscono auto, patenti e multe con un click

A partire dal 15 luglio 2024, una selezione di italiani avrà l'opportunità di testare una nuova modalità di gestione dei documenti personali attraverso l'applicazione It Wallet.

Questa innovativa piattaforma rappresenta l'evoluzione dell'app IO, e si prefigge come obiettivo quello di trasformare i documenti cartacei come la patente e la tessera sanitaria in formati digitali direttamente accessibili dallo smartphone.

L'iniziativa di It Wallet parte da un decreto del PNRR emesso a marzo dello scorso anno e vede un impegno di circa 100 milioni di euro nei prossimi tre anni. Inizialmente l'accesso sarà dato solo a un gruppo ristretto di persone che potranno caricare sul loro dispositivo mobile documenti fondamentali quali la tessera sanitaria e la patente di guida. L'obiettivo è estendere gradualmente il servizio a tutti i cittadini maggiorenni entro gennaio 2025.

Per utilizzare It Wallet, gli utenti dovranno autenticarsi utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta di Identità Elettronica) tramite l'app Io. Successivamente, It Wallet si evolverà in una applicazione autonoma, semplificando ulteriormente l'accesso e l'uso quotidiano.

Le funzionalità previste abbracciano non solo la conservazione di documenti, ma anche la possibilità di effettuare pagamenti digitali attraverso PagoPA. Tutti i documenti salvati su It Wallet avranno pieno valore legale e potranno essere utilizzati in tutte le situazioni ufficiali, come ad esempio durante controlli delle forze dell'ordine o per accedere al proprio Fascicolo Sanitario Nazionale.

Un secondo test del sistema è programmato tra settembre e ottobre del 2024, coinvolgendo un numero maggiore di utenti. Questo approccio graduale permetterà agli sviluppatori di raffinare ulteriormente l'applicazione prima del lancio ufficiale previsto per gennaio 2025.