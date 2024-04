Apple licenza 600 persone, colpa del fallimento Apple Car?

Apple ha annunciato la cessazione di due progetti di rilievo: la Apple Car e lo sviluppo in-house dei display microLED. Queste decisioni hanno portato all'inevitabile licenziamento di oltre 600 dipendenti, evidenziando il costo significativo e il fallimento di tali iniziative.

La Apple Car, un'ambiziosa iniziativa decennale per sviluppare un veicolo elettrico a guida autonoma, è stata interrotta dopo anni di sviluppo e una spesa stimata di oltre 10 miliardi di dollari. Questa mossa indica che l'azienda potrebbe aver riconosciuto le sfide e i rischi legati all'ingresso nel settore automobilistico, ormai altamente competitivo.

L'impatto di queste decisioni sui dipendenti è stato purtroppo negativo, con oltre 600 persone costrette a lasciare Apple. Anche se alcuni di loro hanno avuto l'opportunità di essere riassegnati ad altri progetti all'interno dell'azienda, molti altri si trovano ora a dover affrontare il difficile compito di trovare una nuova occupazione.

Anche se la colpa principale rimane di Apple Car, è giusto sottolineare che anche la non riuscita dei display microLED interni ha contribuito ai licenziamenti.

Purtroppo sono anni burrascosi per il settore della tecnologia e i licenziamenti non sorprendono, nemmeno in casa Apple.