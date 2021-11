Apre a Brescia il nuovo Tesla Center

Tesla non si ferma più, né nel mondo, né in Italia: ha aperto infatti da pochi giorni il nuovo Tesla Center di Brescia, più precisamente localizzato a San Zeno Naviglio, in via Diaz al 20. E’ solo l’ultimo dei tanti Tesla Center che stanno aprendo in queste settimane, uno a Firenze, un altro a Torino, che vanno a unirsi a quelli di Milano, Padova, Bologna e Roma già esistenti.

Il nuovo Tesla Center si compone di concessionario, già operativo, e officina di assistenza, che sarà invece aperta nelle prossime settimane. Nonostante Tesla sia probabilmente l’azienda produttrice di automobili più moderna e innovativa, non si può esimere dall’avere dei concessionari dove i potenziali clienti possano osservare da vicino e toccare con mano le auto della compagnia di Elon Musk, oltre a offrire la possibilità di prenotare test drive per scoprire le prestazioni made in Tesla.

Presso il concessionario, i potenziali clienti avranno modo di confrontarsi con il personale presente su tutto l’ecosistema Tesla, a partire dalla scelta dello specifico modello da acquistare, passando per il funzionamento della app ufficiale Tesla, per finire con le informazioni utili per sfruttare al meglio la rete di ricarica ufficiale Supercharger.

L’officina di assistenza ufficiale Tesla, che aprirà i battenti fra qualche settimana, permetterà invece ai nuovi clienti e a quelli già acquisiti di prenotare in modo semplice e rapido gli interventi di manutenzione necessari: tramite la app ufficiale Tesla sarà infatti possibile scegliere il tipo di intervento, da remoto o fisico, ed eventualmente anche prenotare l’intervento di meccanici a domicilio (o sul luogo di lavoro) qualora si tratti di un’operazione di routine.

La presenza di Tesla sul territorio si fa sempre più capillare, e non a caso i risultati in termini di vendite nel nostro paese sono particolarmente positivi: agli italiani piacciono le Tesla, e a Tesla piace l’Italia.