Il processo di elettrificazione di Volvo non riguarda esclusivamente la propria gamma di prodotti ma anche la presentazione di nuovi servizi dedicati alla mobilità urbana condivisa; a questo proposito, nelle scorse ore, è stato svelato il servizio ELEC3City. Come suggerisce il nome, si tratta del primo car sharing elettrico in Italia legato ad uno specifico quartiere di Milano, in questo caso quello di Portanuova dove ha sede proprio lo showroom del marchio.

Il servizio, destinato a privati e aziende, rende a disposizione una flotta di quindici Volvo XC40 Recharge Single Motor elettriche, ovvero un SUV compatto con una potenza elettrica di 231 cavalli e un’autonomia di 423 km nel ciclo WLTP. Le auto sono disponibili nel parcheggio sotterraneo Varesine Portanuova ed è possibile accedere al servizio utilizzando l’app dedicata scaricabile su dispositivi iOS e Android. L’affitto dell’auto va da un minimo di 30 minuti sino a diversi giorni, con una tariffa a consumo per le prime 3.5 ore, che diventa giornaliera al superamento di tale soglia.

Volvo ELEC3City _9

La tariffa è di 25 centesimi al minuto (15 euro l’ora) e può spingersi fino a 50 euro nel caso di affitto giornaliero. Il servizio non è un semplice car sharing anche perché, a differenza dei più famosi, non prevede il drop-off dell’auto ma la vettura andrà dunque sempre riconsegnata nel parcheggio dalla quale è stata prelevata.

Volvo prevede una percorrenza media della flotta di 240mila km all’anno con un risparmio, rispetto a soluzioni analoghe endotermiche, di 30 tonnellate di CO2. Nel corso della presentazione, Volvo ha fornito alcuni dati anche della stazione di ricarica Powerstop situata in Porta Nuova. Dall’apertura (novembre 2021) ad oggi sono state effettuate 265 ricariche per un totale di quasi 5.000 kWh (4.863 kWh per l’esattezza) erogati e circa 22mila km percorsi (valore ricavato sulla base della percorrenza di un’auto elettrica media).