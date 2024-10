Arriva il "nuovo" brand cinese SWM con motori benzina, GPL e...

SWM, storico marchio italiano di moto degli anni '70, si rilancia nel mercato automobilistico con una nuova gamma di SUV importati dalla Cina. La Casa, ora di proprietà di un gruppo cinese, ha presentato quattro modelli - G01, G01 F, G03 F e G05 - con dimensioni tra 4,6 e 4,75 metri e prezzi competitivi, importati in Italia da Campello Motors.

Questa mossa segna un importante cambio di strategia per SWM, che punta ad affermarsi nel segmento dei SUV compatti e medi. L'offerta di veicoli dal design moderno a prezzi accessibili potrebbe attrarre nuovi clienti in un mercato sempre più orientato verso questo tipo di vetture.

I nuovi modelli SWM

Il SWM G01 è il modello di punta della gamma, lungo 4,61 metri. È equipaggiato con un motore 1.5 turbo benzina da 133 CV, disponibile con cambio manuale a 6 marce o automatico doppia frizione a 7 rapporti. Gli interni presentano un monitor da 10" per l'infotainment e strumentazione digitale. Il prezzo parte da 23.990 euro per la versione manuale.

La SWM G01 F è la variante "sportiva", leggermente più lunga (4,67 metri) e con un design più aggressivo. Il motore 1.5 turbo è potenziato a 139 CV ed è abbinato esclusivamente al cambio automatico doppia frizione. Il prezzo di listino è di 26.990 euro.

SWM punta a espandere la sua rete di vendita e assistenza in Italia

Il SWM G03 F è il modello d'ingresso della gamma, con un'impostazione più fuoristradistica. Lungo 4,6 metri, offre 7 posti ed è equipaggiato con un motore 1.5 aspirato da 110 CV. Il prezzo di partenza è di 19.990 euro.

L'ammiraglia della gamma è la SWM G05, lunga 4,75 metri e disponibile anche in versione 7 posti. Monta il motore 1.5 turbo da 139 CV e offre un monitor centrale da 12" in posizione verticale. Il prezzo parte da 23.890 euro per la versione manuale.

Prospettive future e rete di vendita

SWM ha in programma di lanciare nel 2025 il modello G03 F CDI, un ibrido plug-in con range extender. Sarà dotato di un motore elettrico da 143 CV alimentato da batterie ricaricabili da 8,8 kWh e un piccolo motore a benzina come generatore.

L'azienda sta lavorando per espandere la sua rete di concessionarie in Italia, puntando a raggiungere 60 punti vendita entro la fine del 2025. Tutti i modelli saranno disponibili anche con alimentazione GPL, sviluppata in collaborazione con Westport.

La garanzia offerta è di 5 anni o 100.000 km, un fattore che potrebbe contribuire ad aumentare l'attrattività del marchio per i consumatori italiani. SWM punta inoltre a garantire tempi rapidi per la consegna dei ricambi, con l'obiettivo di farli arrivare in officina entro 48 ore.