Arriva la Lotus Emira SE: lunga vita ai motori turbo!

Lotus ridefinisce il concetto di sportività a motore centrale proprio nel momento in cui molti concorrenti storici abbandonano questa architettura per abbracciare la propulsione elettrica. In un panorama automobilistico dove Alpine A110 e Porsche 718 Cayman stanno lasciando il testimone alle loro eredi a batteria, la casa britannica lancia un guanto di sfida presentando la nuova Emira Turbo SE, una versione potenziata che eleva l'esperienza di guida della compatta biposto inglese a nuovi livelli di prestazioni. Con 406 CV sotto il cofano e un prezzo di partenza di 113.690 euro, questa sportiva si propone come baluardo della tradizione in un mercato in rapida evoluzione verso l'elettrificazione.

La quattro cilindri più veloce del pianeta

Dietro alle spalle del guidatore pulsa il cuore pulsante della nuova creazione di Hethel: un quattro cilindri 2.0 turbo di derivazione AMG, privato dell'elettrificazione presente sulle Mercedes ma potenziato fino a raggiungere 406 CV e 480 Nm di coppia. Questo propulsore, strategicamente collocato in posizione centrale, trasmette tutta la sua potenza alle sole ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione con otto rapporti

Le prestazioni dichiarate collocano questa sportiva britannica in una categoria d'élite: scatta da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi netti e raggiunge una velocità massima di 291 km/h. Quest'ultimo dato le consente di fregiarsi del titolo di "quattro cilindri più veloce al mondo", un primato che sottolinea l'approccio senza compromessi adottato dagli ingegneri Lotus.

Un nome che affonda le radici nella tradizione

La denominazione "SE Turbo" non è casuale, ma rappresenta un omaggio alla duplice tradizione della casa britannica. La sigla SE sta per "Special Equipment" (Equipaggiamento Speciale) e identifica una versione arricchita rispetto al modello base. Nel pacchetto sono inclusi elementi che esaltano il carattere sportivo della vettura, come il Lotus Drivers Pack con sospensioni sportive specificamente tarate.

Il sistema frenante è stato potenziato con dischi freno compositi forati e ventilati in due pezzi, mentre la dotazione di serie include anche il launch control, funzionalità indispensabile per sfruttare al meglio lo scatto bruciante della vettura. Questi affinamenti tecnici sottolineano come la Turbo SE non sia una semplice variante estetica, ma un vero e proprio upgrade prestazionale della gamma Emira.

Dettagli estetici che ne esaltano il carattere

Distinguere la Turbo SE dalla sorella V6 non è difficile grazie ad alcuni elementi stilistici distintivi. I cerchi in lega forgiati da 20 pollici presentano un caratteristico disegno a V, mentre le pinze freno sono verniciate in un accattivante colore rosso che contrasta con la tinta Grigio Zinco della carrozzeria, fornita di serie.

I designer hanno optato per un look più aggressivo attraverso dettagli in nero lucido come i terminali di scarico, il logo Lotus e le scritte identificative posteriori. Questi elementi conferiscono alla vettura un aspetto più minaccioso e determinato, coerente con le sue doti prestazionali.

Una sfida all'elettrificazione imperante

La nuova Emira Turbo SE rappresenta una sorta di manifesto per gli appassionati che non sono ancora pronti ad abbandonare il fascino dei motori termici. In un momento in cui anche i marchi storicamente legati alle sportive compatte stanno convertendo la loro produzione all'elettrico, Lotus dimostra che c'è ancora spazio per vetture emozionali con architettura tradizionale.

Con un prezzo di partenza di 113.690 euro, la Turbo SE si posiziona nella fascia alta del segmento, giustificando il suo costo con prestazioni di riferimento e un'esclusività accresciuta dal contesto attuale. La vettura è già ordinabile anche in Italia, dove si rivolge a una clientela di puristi alla ricerca di un'esperienza di guida autentica e non filtrata dall'elettronica.