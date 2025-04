Arriva la Skoda Elroq RS: sportiva elettrica con trazione 4x4

L'evoluzione sportiva dell'elettrico ceco si prepara al debutto: Skoda Elroq RS porta la tradizione delle alte prestazioni nel mondo a emissioni zero. Il costruttore boemo ha svelato la versione più dinamica del suo SUV elettrico compatto, ampliando la gamma dei modelli che portano il prestigioso badge RS, da sempre sinonimo di prestazioni superiori nella gamma del marchio. Questa variante rappresenta un'importante evoluzione della strategia di elettrificazione di Skoda, combinando la sostenibilità ambientale con l'emozione di guida tipica dei modelli più sportivi.

La nuova Elroq RS verrà presentata in anteprima durante la Milano Design Week, in programma dal 7 al 13 aprile, dove il pubblico italiano potrà ammirare per la prima volta le sue linee aggressive e i dettagli specifici che la distinguono dalle versioni standard. Skoda non ha ancora comunicato i prezzi per il mercato italiano né la data precisa di commercializzazione, ma le caratteristiche tecniche promettono di attrarre gli appassionati di auto elettriche ad alte prestazioni.

L'architettura elettrica del SUV è stata potenziata significativamente rispetto alle versioni standard. A differenza della Elroq 85x a trazione integrale da 299 CV, la RS sfrutta un sistema a doppio motore che eroga 340 CV di potenza complessiva, garantendo una significativa spinta aggiuntiva. Questa configurazione permette alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in appena 5,4 secondi, posizionandola tra i SUV elettrici più rapidi della sua categoria.

Nonostante l'incremento di potenza, Skoda ha mantenuto lo stesso pacco batteria da 79 kWh di capacità netta (84 kWh lordi) delle altre versioni. Questa scelta progettuale consente alla Elroq RS di preservare un'autonomia dichiarata di circa 550 km nel ciclo WLTP, bilanciando efficacemente prestazioni ed efficienza energetica. Il sistema di ricarica supporta potenze fino a 185 kW in corrente continua, permettendo rifornimenti rapidi presso le colonnine ad alta potenza, mentre in corrente alternata accetta fino a 11 kW.

Il design esterno della Elroq RS riflette immediatamente il suo carattere sportivo attraverso dettagli specifici che la differenziano dalle versioni standard. I paraurti anteriori e posteriori presentano una conformazione più aggressiva, con prese d'aria maggiorate e un diffusore posteriore ridisegnato per ottimizzare l'aerodinamica. I loghi RS sono distribuiti strategicamente sulla carrozzeria, mentre numerosi elementi in nero lucido sostituiscono le finiture in argento satinato presenti sulle versioni non sportive.

Un elemento distintivo sono i cerchi in lega da 21 pollici dal design esclusivo, sviluppati specificamente per questa versione. Per chi desidera sottolineare ulteriormente il carattere sportivo della vettura, Skoda offre la possibilità di ordinare la Elroq RS nella caratteristica colorazione Mamba Green, una tonalità che rappresenta ormai un tratto distintivo dei modelli più performanti del marchio ceco. Gli interni mantengono l'impostazione razionale e funzionale tipica di Skoda, arricchita però da elementi sportivi come sedili avvolgenti con cuciture a contrasto, volante sportivo a fondo piatto e finiture specifiche con logo RS. La plancia conserva l'impostazione minimalista con il grande display centrale per l'infotainment e la strumentazione digitale, ma con grafiche dedicate che enfatizzano il carattere prestazionale del veicolo.