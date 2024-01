Arriva l'adattatore per i camion, diventano ibridi in 5 minuti

Un autotreno che consegna merci da nord a sud dell'Italia è tipicamente un camion diesel, ma potrebbe ricevere domani gran parte della sua energia dall'elettricità su una parte del suo percorso.

Il CEO e fondatore di Revoy, una startup americana che prevede di ridurre le emissioni degli autotreni, ha ideato una soluzione che potrebbe agevolare gli spostamenti su gomma. Con Revoy EV, la startup punta a creare un semi-rimorchio in grado di trasformare il sistema propulsivo classico in uno più green ibridato.

Quando viene agganciato il nuovo rimorchio, la batteria fornisce energia extra sufficiente per ridurre le emissioni dal 70% all’80%. Sebbene il camion utilizzi ancora del gasolio, può passare da circa 10 litri per 100 chilometri a circa 20 litri per 100 chilometri. Il sistema può far risparmiare a una compagnia di spedizioni quantità ingenti di denaro all’anno per camion in carburante, afferma la startup.

Alcuni camion completamente elettrici sono già in circolazione, ma incontrano ostacoli alla loro adozione. La prima sfida riguarda i costi, mentre la seconda il sistema di ricarica, perché l'elettricità può essere più costosa del carburante se un camion viene collegato alla presa di corrente nel momento sbagliato.

Caricando le batterie solo quando il costo dell'elettricità è basso, Rust afferma che è possibile per il sistema Revoy competere con il costo del diesel. È simile al concetto di scambio di batterie, che ora viene utilizzato in alcune auto e moto elettriche. Mettere la batteria all’interno di un rimorchio su ruote rende molto più semplice il fissaggio. Invece di aver bisogno di nuove attrezzature per sollevare un’enorme batteria di camion, Revoy utilizza lo stesso sistema di base utilizzato ora dai camion per collegare i rimorchi e la sua tecnologia può essere utilizzata con qualsiasi tipo di camion velocemente (si stima in soli 5 minuti).

Si tratta sicuramente di una novità interessante per il settore, ma resta da capire quale sarà il reale interesse, i costi e soprattutto se mai verrà omologato anche al di fuori dell'America.