Audi si sta preparando a portare sul mercato una vera e propria ondata di nuove auto nei prossimi 3 anni: tra queste è attesa anche la nuova Audi A8 nella sua prima versione 100% elettrica, che secondo diverse voci di corridoio dovrebbe avere una potenza mozzafiato, paragonabile se non addirittura superiore a quella sprigionata dalla Audi RS e-tron GT.

La nuova Audi A8 elettrica si baserà sulla piattaforma PPE sviluppata da Porsche e Audi, piattaforma che quest’anno porterà al debutto anche la nuova Q6 e-tron; un paio di anni fa, quando si è cominciato seriamente a parlare di A8 elettrica in casa Audi, è stato realizzato il concept Grandsphere che servirà da ispirazione proprio per la nuova top di gamma della Casa di Ingolstadt.

Grandsphere si presenta come un’auto dalle linee affilatissime e aerodinamiche, così da migliorare l’efficienza energetica alle alte velocità, un aspetto di fondamentale importanza su un’auto di questo tipo; nascosta sotto al pianale dell’auto, Grandsphere ha a disposizione una batteria agli ioni di litio da 120 kWh di capacità, per un’autonomia teoricamente superiore ai 600 km – un dato che potrebbe tradursi anche sul modello che andrà poi in produzione con il nome di A8, ma è ancora presto per dirlo con certezza.

Audi Grandsphere si basa su un impianto elettrico a 800 volt ed è per questo motivo che sarà in grado di ricaricarsi molto velocemente, fino a 270 kW. Come anticipato in apertura, Audi A8 potrebbe diventare l’Audi elettrica più potente nella gamma, se si considera che il concept Audi Grandsphere è in grado di generare 711 cavalli e 959 Nm di coppia, più dell’attuale Audi RS e-tron GT che si ferma a 646, o persino della RS6 Competition, che con il suo V8 twin turbo si ferma a 591 cavalli.

Ovviamente non possiamo sapere se A8 sarà davvero l’Audi elettrica più potente, ma senza dubbio le prestazioni saranno esaltanti, anche grazie alla piattaforma PPE, compatibile con ruote posteriori sterzanti fino a 5°, un dettaglio che già oggi rende l’Audi RS e-tron GT incredibilmente piacevole e precisa da guidare anche ad alte velocità.