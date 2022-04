Il programma di elettrificazione di Aston Martin sarà rapido e senza incertezze. Il brand britannico, infatti, intende attuare la nuova strategia Racing Green nel giro di pochi anni, puntando rapidamente su di una gamma completamente elettrificata. Il primo appuntamento da segnare sul calendario è fissato per il 2024 quando ci sarà il debutto dell’Aston Martin Valhalla che potrà contare su di un sistema plug-in hybrid (ad alte prestazioni). Il modello in questione potrà contare su di un sistema composto da un V8 biturbo di origine Mercedes AMG supportato da un motore elettrico.

L’obiettivo è quello di superare i 900 CV di potenza complessiva per dar vita ad una vera e propria hypercar lanciando la sfida a Ferrari . Subito dopo toccherà all’elettrico. Nel corso del 2025, infatti, Aston Martin presenterà la sua prima auto elettrica, entrando in modo deciso nel settore delle vetture a zero emissioni. Da notare che, almeno per il momento, il brand non ha rilasciato alcun dettaglio preciso in merito alle caratteristiche del suo primo modello elettrico.

Dal 2026, invece, tutti i modelli in listino della gamma Aston Martin saranno elettrificati. Nel corso del prossimo futuro, secondo alcune indiscrezioni, Aston Martin potrebbe realizzare la piattaforma EVA2 di Mercedes per la realizzazione della sua prima elettrica. Questa piattaforma ha già confermato le sue capacità con l’ammiraglia Mercedes EQS. Maggiori dettagli sul futuro di Aston Martin e sulla sua svolta elettrica arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. L’azienda britannica ha intenzione di adottare un approccio senza mezze misure, puntando in modo deciso sulle soluzioni a zero emissioni per il futuro.