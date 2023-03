Nonostante l’Europa abbia manifestato dubbi riguardo alla soppressione di tale tecnologia, Audi non ha ritenuto necessario apportare modifiche alla propria strategia, poiché le vendite di auto elettriche sono aumentate del 44% nel 2022. Pertanto, il marchio di Ingolstadt ha confermato l’intenzione di produrre solo nuovi veicoli elettrici a partire dal 2026.

Durante la conferenza stampa annuale, Audi ha presentato un piano per il lancio di 20 nuovi modelli di auto elettriche entro il 2025, tra cui una nuova entry level a batteria. Di questi, ben 10 modelli saranno esclusivamente a propulsione elettrica. Inoltre è stato annunciato l’arrivo di un nuovo modello EV posizionato sotto la Q4 e-tron, con una lunghezza stimata di 4,2 metri e un prezzo inferiore ai € 56.000 della Q4.

Il marchio di Ingolstadt ha adottato un sistema di numerazione pari per tutte le sue auto elettriche, un processo che è iniziato con la Q4 e-tron e che è stato esteso alla Q8 e-tron. Inoltre, nella seconda metà del 2023, Audi lancerà la Q6 e-tron, il primo modello basato sulla piattaforma PPE.

Durante questa stessa conferenza, Markus Duesmann, il CEO di Audi, ha evidenziato le sfide che il settore automobilistico ha affrontato nel 2022 a causa delle conseguenze della guerra e della crisi energetica. Nonostante ciò, Audi ha visto un aumento del 1,9% nelle vendite in Europa, includendo anche i marchi Bentley, Lamborghini e Ducati. Tuttavia, i risultati non sono stati altrettanto positivi negli Stati Uniti (-2,5%) e in Cina (-7,8%) a causa di problemi relativi alla logistica, alla carenza di microchip e ai lockdown in Cina.

Per il 2023, l’azienda prevede di aumentare le immatricolazioni globali da 1,64 milioni a 1,8 milioni. Inoltre, ci sono novità sul fronte delle concessionarie, dove in alcuni mercati si potrebbe assistere alla vendita di modelli Audi e Ducati nello stesso showroom.

Il marchio tedesco ha anche reso nota la sua intenzione di focalizzarsi sull’evoluzione della tecnologia delle batterie al fine di migliorare l’autonomia e la ricarica dei suoi veicoli elettrici; è in programma di lanciare la prima vettura con celle a stato solido nel 2025, che promette un’autonomia di guida superiore a 800 chilometri con una sola carica.

Per quanto riguarda il design, Audi ha svelato un’anteprima del nuovo linguaggio stilistico che caratterizzerà le sue future vetture elettriche, denominato Sphere. Il primo modello ad adottare questo stile sarà l’Audi A9 e-tron, previsto per il 2026.

Al centro delle attenzioni del marchio c’è anche la sostenibilità, lo dimostra aver dichiarato l’obiettivo di ridurre del 30% le emissioni di CO2 per veicolo entro il 2025 e di diventare un’azienda carbon neutral entro il 2050.

Per raggiungere questi obiettivi, Audi ha deciso di investire anche nella produzione di energia rinnovabile, con l’obiettivo di coprire il 70% del suo fabbisogno energetico con fonti rinnovabili entro il 2025.