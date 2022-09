Dopo alcuni mesi di silenzio, Audi torna a far parlare dei suoi modelli e-tron. Un paio di settimane fa è stata presentata la Q4 e-tron MY 2023, mentre in questi giorni è toccato ad un restyling della e-tron dalla livrea decisamente vistosa.

In occasione della E-Cannonball, annuale raduno di auto elettriche che ha luogo in Germania, il cui obiettivo è pubblicizzare l’idoneità delle auto elettriche ai viaggi a lunga percorrenza, la casa con sede ad Ingolstadt ha rilasciato una galleria fotografica del nuovo prototipo.

Le foto mostrano un restyling che a prima vista non si discosta molto dall’attuale modello presentato nel 2018. Guardando con più attenzione, si può notare che il parafango e la mascherina sono stati stilisticamente aggiornati, al contrario dei gruppi ottici che sembrano identici a quelli attuali. Che si tratti di un prototipo però è ben chiaro, anche grazie alla scritta presente sulla fiancata. Non sono stare rilasciate immagini degli interni, ma si può supporre che verranno a loro volta rivisti e aggiornati. Stessa cosa per i motori, anche se in questo caso è più facile immaginare quantomeno un aggiornamento dei pacchetti batteria per migliorarne autonomia e prestazioni. La nuova e-tron utilizzerà una versione modificata dell’attuale piattaforma MLB EVO del Gruppo Volkswagen, studiata per la costruzione modulare di automobili a motore anteriore.

Gli sgargianti dettagli arancioni fanno pensare si tratti di una versione S o RS del modello base, e che sotto al cofano trovino posto ben tre motori elettrici. Attualmente, l’e-tron eroga 402 cv e 490 Nm di coppia tramite due motori, con una velocità massima di 200 km/h. La e-tron S invece ne ha quasi un centinaio in più, per un totale di 496 cv.

Quando potremo vederla sulle strade? Il restyling potrebbe venire presentato già nel 2023, mentre la nuova generazione derivata da un progetto totalmente inedito, probabilmente non prima del 2026, momento nel quale pare che cambierà denominazione in Q8 e-tron, diventando il modello elettrico più voluminoso di tutta la gamma.