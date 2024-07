Auto al sole? Ecco 7 consigli per proteggere la tua vettura dal caldo

Fnalmente è arrivata l'estate e, con essa, sono arrivate lunghe giornate di sole e soprattutto temperature da capogiro. Un problema che sicuramente avrete riscontrato, infatti, è proprio un'autovettura terribilmente surriscaldata a causa delle temperature altissime durante il corso della giornata, specie nel pomeriggio!

In questo articolo vi spiegheremo come evitare che questo accada, per prendervi cura il meglio della vostra macchina e incappare il meno possibile in problemi con il vostro veicolo. Di seguito troverete ben 7 consigli che possono esservi più che utili e, laddove sensato, vi abbiamo proposto alcuni prodotti di cui ha senso valutare l'acquisto per semplificare queste giornate assolate per voi per la vostra macchina! Inoltre, cogliamo l'occasione per proporvi la lettura di un altro articolo super interessante, dedicato agli Amazon Finds imperdibili da avere con voi in auto.

Utilizza un buon parasole

Un parasole riflettente sul parabrezza è un ottimo modo per ridurre la temperatura interna del veicolo. Si tratta di uno dei metodi più standard e meno costosi, ma i parasole sono progettati per riflettere i raggi solari e impedire che il calore penetri all'interno dell'auto. In questo modo, posizionando un parasole sul cruscotto, eviterete un calore eccessivo all'interno dell'auto e anche un conseguente scolorimento e deterioramento. A tal proposito, vi proponiamo questo fantastico parasole LEWONPO che è uno tra i più venduti su Amazon. Disponibile ad appena 13€, è una scelta ideale per risolvere il problema!

Copri i sedili

I sedili in pelle o vinile possono diventare estremamente caldi al sole, rendendo davvero scomoda la seduta. Per questo, utilizzare dei coprisedili in tessuto o materiale traspiranti può aiutare a mantenere i sedili più freschi e confortevoli. Non solo proteggono dai raggi UV, ma assorbono meno calore rispetto ai materiali tradizionali. Inoltre, possono prevenire danni causati dal sole, come screpolature e scolorimento, prolungando la vita e mantenendo l’aspetto del tuo veicolo. Da menzionare questo fantastico set di coprisedili, super venduti su Amazon e a un prezzo davvero bassissimo rispetto alla media!

Non lasciare oggetti sensibili al calore

Ci spieghiamo meglio! Lasciare oggetti come cibo, bevande, dispositivi elettronici o materiali sensibili al calore all'interno dell'auto può essere rischioso. Le alte temperature possono danneggiare questi oggetti o, nel caso degli alimenti, renderli pericolosi per il consumo. Gli oggetti elettronici, come telefoni e laptop, possono subire danni permanenti o temporanei a causa del calore, senza contare che potrebbero finire per danneggiare anche la vettura. È buona pratica portare con sé questi oggetti o conservarli in un luogo più fresco e sicuro quando si lascia l'auto parcheggiata sotto il sole per periodi prolungati, in modo tale da non riscontrare danni.

Sfrutta delle pellicole oscuranti per vetri

Sempre in ambito vetri, vi proponiamo un'altra soluzione da tenere a lungo termine. Stiamo parlando delle pellicole oscuranti sui vetri che possono ridurre significativamente la quantità di calore e raggi UV che entrano nell'abitacolo. Prodotti come le pellicole oscuranti 3M o Llumar offrono protezione incredibile e una riduzione del calore che si percepisce chiaramente, migliorando il comfort nell'auto e proteggendo i materiali dai danni solari. Come proposta disponibile su Amazon, non possiamo non parlarvi di queste pellicole (da sfruttare non solo per la macchina ma anche in casa) a un prezzo super conveniente!

Fai check della pressione degli pneumatici

Un check fondamentale per far sì che la tua vettura sia sempre in ottima condizione, è quello della pressione delle ruote. Le alte temperature possono aumentare la pressione dell'aria negli pneumatici, rendendoli più suscettibili a esplosioni. Controllare regolarmente la pressione degli pneumatici durante l'estate è essenziale per la sicurezza e per prolungare la vita degli pneumatici. Utilizzate un manometro per assicurarvi che la pressione sia conforme alle raccomandazioni del produttore. Mantenere la giusta pressione non solo migliora la sicurezza, ma contribuisce anche a un miglior consumo di carburante e a una guida più confortevole! A questo link trovate un ottimo prodotto pensato appositamente per aiutarvi a controllare la pressione degli pneumatici in pochi secondi.

Mantieni pulito e funzionante il sistema di raffreddamento

Il sistema di raffreddamento è cruciale per mantenere il motore a una temperatura sicura, specialmente durante i mesi caldi. Controlla regolarmente il livello del liquido di raffreddamento e assicurati che non ci siano perdite nel sistema. Sostituisci il liquido di raffreddamento secondo le indicazioni del produttore per mantenere l'efficienza del sistema. Verifica anche il corretto funzionamento del radiatore e delle ventole. Un sistema di raffreddamento ben mantenuto previene il surriscaldamento del motore, che può causare danni costosi! Su Amazon ci sono molto liquidi di raffreddamento, di vario tipo e di vario prezzo, adatti a tutte le voste necessità.

Acquista una copertura termica per il volante

Ultima ma non per importanza, una buona copertura per il volante. I volanti possono diventare estremamente caldi sotto il sole, rendendo difficile la guida una volta rientrati nel veicolo. Una copertura per volante in materiale riflettente, pensato appositamente per mantenerlo fresco, potregge il materiale dal deterioramento ed evita di dover mettere le mani sul volante dalle temperature altissime. Vi proponiamo questo ottimo coprivolante universale a un prezzo davverio stracciato!