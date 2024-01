Auto connessa? Il 70% dice "no grazie, meglio la privacy"

Un nuovo rapporto di Kaspersky, intitolato "Il mio veicolo mi sta spiando?", ha rivelato che il 72% dei conducenti si sente a disagio all'idea che i produttori di automobili condividano i loro dati con terze parti.

Il sondaggio, condotto su 2000 conducenti negli Stati Uniti a novembre 2023, riflette le preoccupazioni dei conducenti sull'uso dei dati personali provenienti dalle auto connesse.

Le moderne automobili, spesso associate a dei veri e propri "computer su ruote", per via delle numerose tecnologie integrate, hanno suscitato preoccupazioni sulla privacy dei dati.

Un recente rapporto di Mozilla ha criticato l'industria automobilistica per le scarse politiche sulla privacy, sottolineando che molte aziende automobilistiche riservano il diritto di condividere i dati dei consumatori con terze parti, aumentando così il rischio di sicurezza dei dati.

L'87% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato che i produttori di auto dovrebbero essere obbligati a cancellare i loro dati su richiesta, mentre solo il 28% ha una conoscenza chiara dei dati raccolti dalla propria auto.

Il 71% dei conducenti sarebbe persino disposto a considerare l'acquisto di un'auto più vecchia o con meno tecnologia per proteggere la propria privacy e sicurezza.

Il rapporto evidenzia inoltre che oltre tre quarti dei conducenti (76%) sono preoccupati per la sicurezza dei dati, specialmente dopo che una ricerca di Mozilla ha rivelato che nessuno dei 25 marchi automobilistici esaminati soddisfaceva i criteri minimi di sicurezza.

Riguardo all'uso della tecnologia nelle auto, il 48% dei conducenti utilizza Android Auto o Apple CarPlay, mentre il 33% non li ha installati, e solo il 19% li ha ma decide di non utilizzarli.

Gli esperti di privacy consigliano di evitare tali servizi per prevenire la raccolta di dati. Solo il 20% dei conducenti non utilizza il Bluetooth in auto, e il 42% di coloro che lo utilizzano sceglie di non condividere la rubrica del telefono con l'auto, un'ulteriore precauzione suggerita dagli esperti.

Il rapporto di Kaspersky sottolinea la necessità di sensibilizzare gli automobilisti sulla gestione dei loro dati e promuove la necessità di norme sulla privacy e accordi di proprietà che garantiscano la sicurezza dei dati.

Infine, fornisce alcune raccomandazioni per proteggere i dati collegati all'auto, tra cui evitare l'installazione dell'app mobile dell'auto sul telefono, non attivare le funzioni di accoppiamento di Apple CarPlay o Android Auto, e verificare la politica sulla privacy del produttore quando si acquista una nuova auto.