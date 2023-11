Auto DR ferme oltre un anno per le riparazioni, mancano pezzi di ricambio

Il marchio "italiano" DR è finito sotto indagine di recente, da parte dell'Antitrust, a causa del suo claim "made in Italy" che potrebbe risultare scorretto considerate le pratiche aziendali. I guai, se così possiamo definirli, sembra non siano finiti qui e un report dei colleghi di Sicurauto evidenzia uno scenario al quanto sconcertante per la situazione ricambistica.

A rendere la situazione ancora più critica, ci pensa anche la crescita esponenziale delle vendite di veicoli DR ed EVO nel settore dell'autonoleggio. Negli ultimi due anni, il numero di veicoli DR in circolazione è cresciuto in modo significativo, portando con sé un aumento straordinario della domanda di componenti e pezzi di ricambio; questo boom ha messo a dura prova l'intera catena di approvvigionamento di ricambi automobilistici.

Gli autoriparatori, già sotto pressione, stanno ora lottando per far fronte alla crescente richiesta di assistenza e manutenzione per questi veicoli autonomi. I tempi di attesa dichiarati per le riparazioni sono diventati estremamente prolungati, con alcune auto che rimangono fuori servizio per periodi che possono addirittura arrivare a due anni. Questa situazione sta costringendo molti proprietari a tenere i loro veicoli in attesa di riparazione o a riceverli indietro con lavori incompleti, mettendo in discussione l'efficacia e l'affidabilità di questa nuova generazione di veicoli.

Per far fronte a questa sfida, alcuni meccanici hanno dovuto ricorrere a componenti compatibili utilizzati su altri modelli cinesi (Chery e JAC), mentre la società ha aperto un nuovo magazzino in Italia che però dovrà gestire anche i brand ICKX e Sportequipe, costruiti su base BAIC e importati in esclusiva in Europa. Di seguito, qui in basso a destra, la fonte di Sicurauto con tutte le dichiarazioni e testimonianze riportate.