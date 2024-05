Auto elettriche, batteria massimo al 40% sui traghetti: succede in Grecia

In Grecia, il Ministero della Navigazione e delle Politiche Insulari ha recentemente stabilito una nuova regolamentazione riguardante il trasporto delle auto elettriche sui traghetti. Secondo questa normativa, per poter salire a bordo, le batterie delle auto elettriche devono avere una carica residua non superiore al 40%. Questa misura è stata adottata per ridurre i rischi legati alla presenza di batterie ad alta tensione cariche durante il trasporto marittimo.

Le vacanze in auto elettrica, in Grecia, potrebbero essere meno comode del previsto

La decisione è risultata controversa e ha scatenato, in quanto molti ritengono che vi sia una forte influenza della propaganda anti-auto elettriche. Critici sostengono che questa scelta possa essere eccessiva e non basata su prove scientifiche concrete che giustifichino una simile limitazione. Proprietari di veicoli elettrici si trovano così a, causando loro notevoli disagi.

Alcuni esperti hanno evidenziato come le auto elettriche siano in realtà meno inclini a incendi rispetto ai veicoli tradizionali a combustione. Tuttavia, ammettono che gestire un'eventuale emergenza causata da un incendio di auto elettrica sul bordo di un traghetto potrebbe essere più complicato, data la minore esperienza degli equipaggi rispetto a situazioni similari con veicoli a combustione.

Nonostante ciò, non ci sono dati che confermino che un veicolo elettrico carico all’80% sia più a rischio di un altro carico al 20%. L’intervento in caso di incendio rimane complesso indipendentemente dallo stato di carica della batteria.

La normativa ha sollevato questioni riguardanti la conoscenza e l’approccio alle nuove tecnologie automobilistiche, portando al dibattito sulla necessità di una maggiore formazione e preparazione in merito alla sicurezza dei nuovi mezzi elettrici da parte delle autorità competenti.