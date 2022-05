Molte volte i tempi di ricarica delle batterie di un veicolo elettrico risultano essere un ostacolo al momento dell’acquisto e, conseguentemente, anche per la diffusione di una mobilità a emissioni zero.

Non mancano, allo stesso tempo, realtà che lavorano allo sviluppo di nuove tecnologie che potrebbero ridurre i tempi di ricarica di tali veicoli. Un recente studio mostra i risultati di un gruppo di ricercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina: il team di scienziati cinesi ha realizzato quella che viene descritta come una tecnologia di ricarica estremamente veloce, tanto da consentire a una batteria agli ioni di litio di raggiungere il 60% della sua capacità in meno di 6 minuti.

Non a caso, gli scienziati hanno cercato di ottimizzare la struttura standard dell’anodo progettando un’architettura porosa cosparsa di particelle di grafite, nanofili di rame e un rivestimento di rame ricavato attraverso un nuovo processo di composizione. Successivamente, l’anodo è stato inserito nella costruzione di una comune batteria agli ioni di litio permettendo effettuare una ricarica del 60% in 5 minuti e 35 secondi e all’80% in 11 minuti e 25 secondi.

Lo studio Extremely fast-charging lithium ion battery enabled by dual-gradient structure design, pubblicato su Science Advances pone le basi per una nuova batteria. Riuscire a tagliare i tempi di carica per i dispositivi di accumulo rappresenta inevitabilmente una grande sfida per il futuro della mobilità elettrica. La nuova tecnologia potrebbe portare ad una successiva serie di sviluppi, come la sostituzione della miscela di grafite e rame con il litio metallico puro.

Insieme allo sviluppo di nuove tecnologie utili per ridurre i tempi di ricarica delle batterie di veicoli elettrici diventa sempre più importante il tema del riciclo. Entro il 2028 nel mondo ci sarà circa 1 milione di tonnellate di batterie e sarà inevitabilmente importante trovare un modo per riciclarle in maniera efficace ed efficiente.